https://sputnik-georgia.ru/20230802/finansovyy-sektor-gruzii-ostaetsya-stabilnym--natsbank-280787753.html
Финансовый сектор Грузии остается стабильным – Нацбанк
Финансовый сектор Грузии остается стабильным – Нацбанк
Финансовый сектор Грузии готов перенести все потенциальные серьезные вызовы, считают международные организации 02.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-02T20:40+0400
2023-08-02T20:40+0400
2023-08-02T21:23+0400
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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Финансовый сектор Грузии сохраняет стабильность и готов к серьезным рискам, заявила исполняющая обязанности президента Нацбанка Натия Турнава. В марте 2023 года на фоне рисков комитет финансовой стабильности Нацбанка Грузии принял решение установить нейтральную ставку контрциклического буфера в размере 1%. Контрциклический буфер капитала представляет собой надбавку к минимальным требованиям к капиталу банков. На фоне развития Грузии как экономического и, соответственно, так и финансового хаба, для Нацбанка первоочередной задачей является развитие финансового сектора, отметила она.Задача Нацбанка – обеспечить простой доступ к финансам, обеспечить конкуренцию на финансовом рынке и защитить права потребителей, отметила она. Экономика Грузии в 2023 году вырастет на 6% – Нацбанк>>В рамках развития финансового сектора, три коммерческих банка Грузии из 14 функционирующих в Грузии признаны системно значимыми банками. Системно значимые банки – важнейшие финансовые институты, от которых зависит устойчивость всей банковской системы. Поскольку их банкротство может иметь тяжелые последствия как для банковской системы, так и для экономики в целом, их деятельность обязана соответствовать строгим критериям, определяемым государствами и международными финансовыми организациями. Согласно решению Национального банка Грузии, системно значимыми банками были признаны TBC Bank, "Банк Грузии" и Liberty Bank. Для этих банков установлен дополнительный системный буфер, исходя из критериев системного значения которых входит число депозитов клиентов, доход банков, активы межбанковской системы, число филиалов, депозитариев и плательщиков кредитов и инвестиции в капитал.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, натия турнава, sputnik, tbc bank, "банк грузии", тбилиси
экономика, грузия, новости, натия турнава, sputnik, tbc bank, "банк грузии", тбилиси
Финансовый сектор Грузии остается стабильным – Нацбанк
20:40 02.08.2023 (обновлено: 21:23 02.08.2023)
Финансовый сектор Грузии готов перенести все потенциальные серьезные вызовы, считают международные организации
ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Финансовый сектор Грузии сохраняет стабильность и готов к серьезным рискам, заявила исполняющая обязанности президента Нацбанка Натия Турнава.
В марте 2023 года на фоне рисков комитет финансовой стабильности Нацбанка Грузии принял решение установить нейтральную ставку контрциклического буфера в размере 1%. Контрциклический буфер капитала представляет собой надбавку к минимальным требованиям к капиталу банков.
"Наш финансовый сектор, по оценке многих международных организаций, устойчив, довольно-таки защищен с точки зрения рисков и готов перенести все потенциальные серьезные вызовы", – сказала Турнава.
На фоне развития Грузии как экономического и, соответственно, так и финансового хаба, для Нацбанка первоочередной задачей является развитие финансового сектора, отметила она.
"Нашей задачей будет еще большее развитие финансового сектора и новых технологий, появление новых игроков – будь то цифровые банки, микробанки", – сказала Турнава.
Задача Нацбанка – обеспечить простой доступ к финансам, обеспечить конкуренцию на финансовом рынке и защитить права потребителей, отметила она.
В рамках развития финансового сектора, три коммерческих банка Грузии из 14 функционирующих в Грузии признаны системно значимыми банками.
Системно значимые банки – важнейшие финансовые институты, от которых зависит устойчивость всей банковской системы. Поскольку их банкротство может иметь тяжелые последствия как для банковской системы, так и для экономики в целом, их деятельность обязана соответствовать строгим критериям, определяемым государствами и международными финансовыми организациями.
Согласно решению Национального банка Грузии, системно значимыми банками были признаны TBC Bank, "Банк Грузии" и Liberty Bank.
Для этих банков установлен дополнительный системный буфер, исходя из критериев системного значения которых входит число депозитов клиентов, доход банков, активы межбанковской системы, число филиалов, депозитариев и плательщиков кредитов и инвестиции в капитал.