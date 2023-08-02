https://sputnik-georgia.ru/20230802/genprokuratura-raskryla-skhemu-moshennichestva-s-nedvizhimostyu-v-tbilisi-280801786.html

Генпрокуратура раскрыла схему мошенничества с недвижимостью в Тбилиси

Генпрокуратура раскрыла схему мошенничества с недвижимостью в Тбилиси

Обвиняемым в мошенничестве удалось получить около 1,7 миллиона долларов 02.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-02T23:57+0400

2023-08-02T23:57+0400

2023-08-02T23:57+0400

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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии по обвинению в многолетнем мошенничестве с недвижимостью в центре Тбилиси задержала двух человек, говорится в сообщении ведомства. Следствие установило, что мошенники продали 22 гражданам Грузии и иностранцам недвижимость в полуразрушенном здании в исторической части Тбилиси на Иерусалимской улице, обещая, что заплаченная ими сумма пойдет на реставрацию здания и ремонт. Пострадавшие платили в соответствии с договором купли-продажи деньги мошенникам в течение нескольких лет, но здание оставалось в прежнем состоянии, утверждает расследование. Мошенничество от имени сотрудника прокуратуры Грузии – задержаны двое>>Как установило следствие, по этой схеме обвиняемым в мошенничестве удалось получить около 1,7 миллиона долларов. Кроме того, один из обвиняемых присвоил себе две квартиры в этом здании стоимостью 100 тысяч долларов и 35 тысяч долларов. Теперь задержанным грозит от 6 до 9 лет за мошенничество группой лиц для завладения средств в крупном размере.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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