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Генпрокуратура раскрыла схему мошенничества с недвижимостью в Тбилиси
Генпрокуратура раскрыла схему мошенничества с недвижимостью в Тбилиси
Обвиняемым в мошенничестве удалось получить около 1,7 миллиона долларов 02.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-02T23:57+0400
2023-08-02T23:57+0400
2023-08-02T23:57+0400
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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии по обвинению в многолетнем мошенничестве с недвижимостью в центре Тбилиси задержала двух человек, говорится в сообщении ведомства. Следствие установило, что мошенники продали 22 гражданам Грузии и иностранцам недвижимость в полуразрушенном здании в исторической части Тбилиси на Иерусалимской улице, обещая, что заплаченная ими сумма пойдет на реставрацию здания и ремонт. Пострадавшие платили в соответствии с договором купли-продажи деньги мошенникам в течение нескольких лет, но здание оставалось в прежнем состоянии, утверждает расследование. Мошенничество от имени сотрудника прокуратуры Грузии – задержаны двое>>Как установило следствие, по этой схеме обвиняемым в мошенничестве удалось получить около 1,7 миллиона долларов. Кроме того, один из обвиняемых присвоил себе две квартиры в этом здании стоимостью 100 тысяч долларов и 35 тысяч долларов. Теперь задержанным грозит от 6 до 9 лет за мошенничество группой лиц для завладения средств в крупном размере.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси, генеральная прокуратура грузии
происшествия, грузия, новости, тбилиси, генеральная прокуратура грузии
Генпрокуратура раскрыла схему мошенничества с недвижимостью в Тбилиси
Обвиняемым в мошенничестве удалось получить около 1,7 миллиона долларов
ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии по обвинению в многолетнем мошенничестве с недвижимостью в центре Тбилиси задержала двух человек, говорится в сообщении ведомства.
Следствие установило, что мошенники продали 22 гражданам Грузии и иностранцам недвижимость в полуразрушенном здании в исторической части Тбилиси на Иерусалимской улице, обещая, что заплаченная ими сумма пойдет на реставрацию здания и ремонт.
Пострадавшие платили в соответствии с договором купли-продажи деньги мошенникам в течение нескольких лет, но здание оставалось в прежнем состоянии, утверждает расследование.
Как установило следствие, по этой схеме обвиняемым в мошенничестве удалось получить около 1,7 миллиона долларов.
Кроме того, один из обвиняемых присвоил себе две квартиры в этом здании стоимостью 100 тысяч долларов и 35 тысяч долларов.
Теперь задержанным грозит от 6 до 9 лет за мошенничество группой лиц для завладения средств в крупном размере.