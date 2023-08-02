https://sputnik-georgia.ru/20230802/gruziya-ogranichila-postavku-avtomobiley-iz-ssha-v-rossiyu-280784175.html

Грузия ограничила поставку автомобилей из США в Россию

Грузия ограничила поставку автомобилей из США в Россию

А с 26 сентября будет введено ограничение на поставку в Россию автомобилей из ЕС 02.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-02T19:43+0400

2023-08-02T19:43+0400

2023-08-02T20:21+0400

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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Власти Грузии с 1 августа 2023 года ограничили экспорт и реэкспорт в Россию автомобилей, завезенных из США, сообщает медиаплатформа BMG BMG cо ссылкой на Службу доходов Минфина.Экспорт и реэкспорт автомобилей, ввезенных из стран Евросоюза, будет ограничен с 26 сентября 2023 года, в соответствии с 11 пакетом санкций, введенных против России, сообщили в ведомстве. Согласно 11 пакету санкций, запрет на экспорт автомобилей в Россию класса "люкс" (дороже 50 тыс. евро) расширили на все новые и подержанные автомобили с объемом двигателя больше 1,9 литра, а также на все электрические и гибридные автомобили. Запрет коснулся также на ввоз ряда запчастей.Какие автомобили продает Грузия за рубеж>>Грузия в период с 1 января по 30 июня 2023 года реэкспортировала 48 603 автомобиля. При этом во втором квартале 2023 года реэкспорт автомобилей вырос на 23,1% по сравнению с показателями первого квартала и составил 27 384 автомобиля.Более 98% всего реэкспорта автомобилей – легковые автомобили. Всего за полгода Грузия продала за рубеж 47 732 легковых автомобиля.Грузия и международные санкцииСразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине.В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.Оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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