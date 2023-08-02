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Грузия ограничила поставку автомобилей из США в Россию
Грузия ограничила поставку автомобилей из США в Россию
А с 26 сентября будет введено ограничение на поставку в Россию автомобилей из ЕС 02.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-02T19:43+0400
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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Власти Грузии с 1 августа 2023 года ограничили экспорт и реэкспорт в Россию автомобилей, завезенных из США, сообщает медиаплатформа BMG BMG cо ссылкой на Службу доходов Минфина.Экспорт и реэкспорт автомобилей, ввезенных из стран Евросоюза, будет ограничен с 26 сентября 2023 года, в соответствии с 11 пакетом санкций, введенных против России, сообщили в ведомстве. Согласно 11 пакету санкций, запрет на экспорт автомобилей в Россию класса "люкс" (дороже 50 тыс. евро) расширили на все новые и подержанные автомобили с объемом двигателя больше 1,9 литра, а также на все электрические и гибридные автомобили. Запрет коснулся также на ввоз ряда запчастей.Какие автомобили продает Грузия за рубеж>>Грузия в период с 1 января по 30 июня 2023 года реэкспортировала 48 603 автомобиля. При этом во втором квартале 2023 года реэкспорт автомобилей вырос на 23,1% по сравнению с показателями первого квартала и составил 27 384 автомобиля.Более 98% всего реэкспорта автомобилей – легковые автомобили. Всего за полгода Грузия продала за рубеж 47 732 легковых автомобиля.Грузия и международные санкцииСразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине.В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.Оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, экономика, сша, россия, грузино-российские отношения, антироссийские санкции, грузия - евросоюз, евросоюз
Грузия ограничила поставку автомобилей из США в Россию
19:43 02.08.2023 (обновлено: 20:21 02.08.2023)
А с 26 сентября будет введено ограничение на поставку в Россию автомобилей из ЕС
ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Власти Грузии с 1 августа 2023 года ограничили экспорт и реэкспорт в Россию автомобилей, завезенных из США, сообщает медиаплатформа BMG BMG cо ссылкой на Службу доходов Минфина.
Экспорт и реэкспорт автомобилей, ввезенных из стран Евросоюза, будет ограничен с 26 сентября 2023 года, в соответствии с 11 пакетом санкций, введенных против России, сообщили в ведомстве.
Согласно 11 пакету санкций, запрет на экспорт автомобилей в Россию класса "люкс" (дороже 50 тыс. евро) расширили на все новые и подержанные автомобили с объемом двигателя больше 1,9 литра, а также на все электрические и гибридные автомобили. Запрет коснулся также на ввоз ряда запчастей.
Грузия в период с 1 января по 30 июня 2023 года реэкспортировала 48 603 автомобиля. При этом во втором квартале 2023 года реэкспорт автомобилей вырос на 23,1% по сравнению с показателями первого квартала и составил 27 384 автомобиля.
Более 98% всего реэкспорта автомобилей – легковые автомобили. Всего за полгода Грузия продала за рубеж 47 732 легковых автомобиля.
Грузия и международные санкции
Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине.
В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.
Оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу.