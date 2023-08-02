https://sputnik-georgia.ru/20230802/natsdvizheniyu-ne-mesto-v-politicheskom-prostranstve-gruzii--deputat-280762132.html

"Нацдвижению" не место в политическом пространстве Грузии – депутат

"Нацдвижению" не место в политическом пространстве Грузии – депутат

Выборы 2024 года станут политическим вердиктом "Национальному движению", утверждает политик 02.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-02T14:40+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" является деструктивной силой, которой вынесут политический приговор во время парламентских выборов осенью 2024 года, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Рати Ионатамишвили. С инициативой начать в парламенте Грузии процесс изучения "преступной деятельности" "Нацдвижения" и судебного разбирательства выступил депутат от общественного движения "Сила народа" Созар Субари. В качестве примера он привел Молдову, где Конституционный суд 19 июня признал неконституционной оппозиционную партию "Шор". По его словам, "Национальное движение", кроме провокаций общественности, ничего не предлагало. "Коллективное "Нацдвижение" представляет собой объединение криминалов. Это синдикат, который борется с развитием и безопасностью нашей страны", – отметил Ионатамишвили. Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы. Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Народ вынесет "Нацдвижению" решающий вердикт – лидер "Грузинской мечты" >>>Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство. Что происходит в ЕНД "Нацдвижение" переживает не лучшие времена. В партии образовались два лагеря – сторонники умеренной политики бывшего лидера партии Ники Мелия и сторонники радикальных действий действующего руководителя Левана Хабеишвили. В "Грузинской мечте" утверждают, что Хабеишвили является формальным лидером "Нацдвижения", в действительности партия управляется из-за кулис экс-главой МВД Вано Мерабишвили и экс-министром обороны Давидом Кезерашвили. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал "Нацдвижение" обанкротившейся, дискредитированной и маргинальной радикальной силой. Представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и некоторых оппозиционных партий говорят, что с избранием Хабеишвили лидером "Нацдвижения" приблизился конец партии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, молдова, леван хабеишвили, созар субари, ника мелия, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы