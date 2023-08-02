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Ограничения на импорт автомобилей из Грузии коснется и Беларуси – Служба доходов

Ограничения на импорт автомобилей из Грузии коснется и Беларуси – Служба доходов

Ранее сообщалось о запрете на поставку автомобилей в Беларусь 02.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-02T23:00+0400

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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Власти Грузии с 1 августа 2023 года ограничили экспорт и реэкспорт автомобилей, завезенных из США не только в Россию, но и в Беларусь, сообщает Первый канал со ссылкой на Службу доходов Минфина. Ранее Служба доходов сообщила об ограничении экспорта и реэкспорта автомобилей из США в Россию. Кроме того, по данным ведомства, с 26 сентября 2023 года и в Россию, и Беларусь будет введено ограничение на поставку автомобилей из стран Евросоюза, в соответствии с 11 пакетом санкций. Грузия ограничила поставку автомобилей из США в Россию>>Согласно 11 пакету санкций, запрет на экспорт автомобилей класса "люкс" (дороже 50 тыс. евро) расширили на все новые и подержанные автомобили с объемом двигателя больше 1,9 литра, а также на все электрические и гибридные автомобили. Запрет коснулся также на ввоз ряда запчастей. Грузия в период с 1 января по 30 июня 2023 года реэкспортировала 48 603 автомобиля. При этом во втором квартале 2023 года реэкспорт автомобилей вырос на 23,1% по сравнению с показателями первого квартала и составил 27 384 автомобиля. Более 98% всего реэкспорта автомобилей – легковые автомобили. Всего за полгода Грузия продала за рубеж 47 732 легковых автомобиля. Грузия и международные санкции Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. Оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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