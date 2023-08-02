https://sputnik-georgia.ru/20230802/oppozitsiya-khochet-sorvat-turisticheskiy-sezon-v-adzharii--rizhvadze-280757553.html
Оппозиция хочет сорвать туристический сезон в Аджарии – Рижвадзе
Оппозиция хочет сорвать туристический сезон в Аджарии – Рижвадзе
Вопреки враждебным и ложным кампаниям, туристический сезон в регионе проходит довольно активно, заявил Рижвадзе 02.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-02T13:00+0400
2023-08-02T13:00+0400
2023-08-02T13:00+0400
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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Оппозиция всячески пытается сорвать успешный летний туристический сезон в черноморском регионе Аджария, чтобы навредить экономике, а затем использовать социальное недовольство народа, заявил председатель правительства АР Аджария Торнике Рижвадзе. Грузинские оппозиционеры и их сторонники 31 июля встретили круизный лайнер Astoria Grande с россиянами на борту шумной акцией протеста. В ходе акции произошло несколько стычек с полицией, в результате чего были задержаны 23 человека. На фоне этих событий Батуми был изъят из списка последующих маршрутов лайнера, следующего из Сочи в Турцию. Как отметил глава правительства Аджарской АР, несмотря на многие враждебные и ложные кампании, которые с начала сезона проводят не только оппоненты, но и вражески настроенные против страны силы, туристический сезон в регионе проходит довольно активно. Акция против российских туристов в Батуми: 15 из 23 задержанных освобождены >>>По его словам, анализируя визиты, можно сказать, что динамика 2019 года полностью восстановлена. "У нас рост 10%. По сравнению с прошлым годом турпотоки из ряда целевых стран практически удвоились… По данным последних двух кварталов, в регион было совершено более 1,2 миллиона посещений, а это значит, что Батуми, Аджарию уже знает практически весь мир и интерес к ней растет", – отметил Рижвадзе. Настрой оптимистический, отметил Рижвадзе, особенно в связи с тем, что август и сентябрь будут еще более нагруженными. Власти Грузии назвали события вокруг прибытия лайнера в Батуми умышленной провокацией и деструктивными действиями оппозиционеров. По словам министров, нет никакой разницы между туристами, прибывающими на самолетах и кораблях, а цель оппозиционеров – помешать развитию туризма и тем самым экономики. Власти подчеркнули, что на судно Astoria Grande не распространяются международные санкции. Оно принадлежит компании Goodwin Shipping Limited, зарегистрированной на Сейшельских островах, а обслуживает его круизная компания Турции Miray Cruises International. Плавает судно под флагом Палау. В понедельник Astoria Grande совершил второй рейс в Батуми. Первый рейс (27 июля) грузинские оппозиционеры также встречали акцией протеста. Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом в руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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туризм, батуми, аджария, торнике рижвадзе, политика, новости, грузия
туризм, батуми, аджария, торнике рижвадзе, политика, новости, грузия
Оппозиция хочет сорвать туристический сезон в Аджарии – Рижвадзе
Вопреки враждебным и ложным кампаниям, туристический сезон в регионе проходит довольно активно, заявил Рижвадзе
ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Оппозиция всячески пытается сорвать успешный летний туристический сезон в черноморском регионе Аджария, чтобы навредить экономике, а затем использовать социальное недовольство народа, заявил председатель правительства АР Аджария Торнике Рижвадзе.
Грузинские оппозиционеры и их сторонники 31 июля встретили круизный лайнер Astoria Grande с россиянами на борту шумной акцией протеста. В ходе акции произошло несколько стычек с полицией, в результате чего были задержаны 23 человека. На фоне этих событий Батуми был изъят из списка последующих маршрутов лайнера, следующего из Сочи в Турцию.
"Это все целенаправленная кампания, чтобы как-то навредить нынешнему успешному туристическому сезону, столь душераздирающему для наших врагов… Цель т. н. оппозиции, врагов народа, чтобы сезон как-то сорвался. Это, в первую очередь, ударит по нашему населению, по их экономическому положению", – сказал журналистам Рижвадзе.
Как отметил глава правительства Аджарской АР, несмотря на многие враждебные и ложные кампании, которые с начала сезона проводят не только оппоненты, но и вражески настроенные против страны силы, туристический сезон в регионе проходит довольно активно.
По его словам, анализируя визиты, можно сказать, что динамика 2019 года полностью восстановлена.
"У нас рост 10%. По сравнению с прошлым годом турпотоки из ряда целевых стран практически удвоились… По данным последних двух кварталов, в регион было совершено более 1,2 миллиона посещений, а это значит, что Батуми, Аджарию уже знает практически весь мир и интерес к ней растет", – отметил Рижвадзе.
Настрой оптимистический, отметил Рижвадзе, особенно в связи с тем, что август и сентябрь будут еще более нагруженными.
"Та мирная политика, которую мы проводим и против которой умышленно борются каждый день силы с разными политическими амбициями, будет сохранена. Все прекрасно понимают, насколько велика цена мира для нашей страны, и именно благодаря этой мирной, целенаправленной политике мы сможем успешно провести турсезон", – подчеркнул он.
Власти Грузии назвали события вокруг прибытия лайнера в Батуми умышленной провокацией и деструктивными действиями оппозиционеров. По словам министров, нет никакой разницы между туристами, прибывающими на самолетах и кораблях, а цель оппозиционеров – помешать развитию туризма и тем самым экономики.
Власти подчеркнули, что на судно Astoria Grande не распространяются международные санкции. Оно принадлежит компании Goodwin Shipping Limited, зарегистрированной на Сейшельских островах, а обслуживает его круизная компания Турции Miray Cruises International. Плавает судно под флагом Палау.
В понедельник Astoria Grande совершил второй рейс в Батуми. Первый рейс (27 июля) грузинские оппозиционеры также встречали акцией протеста.
Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом в руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.