https://sputnik-georgia.ru/20230802/schastliva-natsiya-kotoraya-imeet-dukhovnogo-nastavnika-kak-vy--vladyka-shio-patriarkhu--280771511.html
"Счастлива нация, которая имеет духовного наставника, как Вы" – владыка Шио Патриарху
"Счастлива нация, которая имеет духовного наставника, как Вы" – владыка Шио Патриарху
Патриарх с любовью и самоотверженностью служит Богу, родине и народу, напомнил священнослужитель 02.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-02T18:38+0400
2023-08-02T18:38+0400
2023-08-02T18:38+0400
грузинская православная церковь
священный синод
илья чавчавадзе
тбилиси
религия
грузия
общество
католикос-патриарх всея грузии илия ii
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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Каждая проповедь Католикоса-Патриарха Грузии Илии II наполнена любовью, и счастлива нация, которая имеет такого духовного проводника, сказал местоблюститель Святейшего владыка Шио в кафедральном соборе Сиони, где прошла божественная литургия в связи с праздником Илиаоба. Православные в Грузии празднуют Илиаоба – день ангела Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II, а также памяти пророка Илии Тезбитского и Илии Праведного (Чавчавадзе). Литургию в связи с этим днем провел Патриарх Грузии. По его словам, трудно передать словами заслуги Патриарха перед грузинской церковью и страной. Владыка Шио отметил, что важное место в успехе этого огромного вклада занимают личные, духовные и человеческие качества Патриарха. "Любовь и сострадание, мягкосердечность и терпеливость, спокойствие и скромность, которые Вы всегда проявляете в отношении людей, являются той невидимой силой, которая согрела сердца множества человек и привела в недра церкви", – отметил владыка Шио. Как сказал владыка Шио, Патриарх с любовью и самоотверженностью служит Богу, родине и народу. "Поэтому мы очень надеемся, что так же, как и в прошлом, когда Вы вашей мудростью не раз спасали Грузию от больших испытаний, сегодня тоже, когда наша страна стоит перед сложнейшими вызовами, с помощью Вашей молитвы и духовного руководства, Господь поможет нам преодолеть их", – подчеркнул владыка Шио. Владыка Шио поблагодарил Патриарха за апостольский вклад и отцовскую заботу.Напомним, согласно церковному преданию, накидка Илии Тезбитского похоронена в Грузии в соборе Светицховели, в приделе святого пророка Илии.Народный праздник "Илиаоба" отметят в Грузии >>>Что касается грузинского поэта, публициста и общественного деятеля Ильи Чавчавадзе (1837-1907), он был канонизирован Священным Синодом Грузинской православной церкви в 1987 году за заслуги перед народом и церковью под именем Илия Праведный.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузинская православная церковь, священный синод, илья чавчавадзе, тбилиси, религия , грузия, общество, католикос-патриарх всея грузии илия ii
грузинская православная церковь, священный синод, илья чавчавадзе, тбилиси, религия , грузия, общество, католикос-патриарх всея грузии илия ii
"Счастлива нация, которая имеет духовного наставника, как Вы" – владыка Шио Патриарху
Патриарх с любовью и самоотверженностью служит Богу, родине и народу, напомнил священнослужитель
ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Каждая проповедь Католикоса-Патриарха Грузии Илии II наполнена любовью, и счастлива нация, которая имеет такого духовного проводника, сказал местоблюститель Святейшего владыка Шио в кафедральном соборе Сиони, где прошла божественная литургия в связи с праздником Илиаоба.
Православные в Грузии празднуют Илиаоба – день ангела Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II, а также памяти пророка Илии Тезбитского и Илии Праведного (Чавчавадзе). Литургию в связи с этим днем провел Патриарх Грузии.
"Ваше святейшество и блаженнейшество, в течение многих лет Ваше мученическое служение для каждого из нас является ясным примером самопожертвования и любви. Счастлива нация, которая имеет такого духовного наставника, как Вы", – сказал владыка Шио.
По его словам, трудно передать словами заслуги Патриарха перед грузинской церковью и страной. Владыка Шио отметил, что важное место в успехе этого огромного вклада занимают личные, духовные и человеческие качества Патриарха.
"Любовь и сострадание, мягкосердечность и терпеливость, спокойствие и скромность, которые Вы всегда проявляете в отношении людей, являются той невидимой силой, которая согрела сердца множества человек и привела в недра церкви", – отметил владыка Шио.
Как сказал владыка Шио, Патриарх с любовью и самоотверженностью служит Богу, родине и народу.
"Поэтому мы очень надеемся, что так же, как и в прошлом, когда Вы вашей мудростью не раз спасали Грузию от больших испытаний, сегодня тоже, когда наша страна стоит перед сложнейшими вызовами, с помощью Вашей молитвы и духовного руководства, Господь поможет нам преодолеть их", – подчеркнул владыка Шио.
Владыка Шио поблагодарил Патриарха за апостольский вклад и отцовскую заботу.
Напомним, согласно церковному преданию, накидка Илии Тезбитского похоронена в Грузии в соборе Светицховели, в приделе святого пророка Илии.
Что касается грузинского поэта, публициста и общественного деятеля Ильи Чавчавадзе (1837-1907), он был канонизирован Священным Синодом Грузинской православной церкви в 1987 году за заслуги перед народом и церковью под именем Илия Праведный.