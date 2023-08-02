https://sputnik-georgia.ru/20230802/transnatsionalnaya-kontrabanda--v-chekhii-zaderzhali-semerykh-gruzin--280749704.html

Транснациональная контрабанда – в Чехии задержали семерых грузин

Транснациональная контрабанда – в Чехии задержали семерых грузин

Речь идет об укрытии налогов в размере более 5 миллионов долларов 02.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-02T11:19+0400

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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Полицейские Чехии задержали группу из 13 человек, занимающуюся контрабандой сигарет, из них семеро являются гражданами Грузии, сообщает телекомпания "Рустави 2". Транснациональную контрабанду удалось пресечь благодаря сотрудничеству пограничной полиции трех стран – Чехии, Польши и Словакии. Речь идет о 8,5 миллиона штук сигарет и укрытии налогов в размере более 111 миллионов крон (более 5 миллионов долларов). В частности, чешским правоохранителям удалось раскрыть дело контрабанды сигарет с помощью информации, которую они получили от польских таможенников. Выяснилось, что преступная группировка действовала в Чехии, в селе Черножице. В Грузии расследуют действия полиции в ходе акции в Батуми против туристов из России >>>Правоохранители изъяли из предприятия, которое работало втайне, кустарно изготовленные сигареты в большом количестве и 22 тонны сырого табака. В качестве улики изъято и устройство, которое может в минуту производить около 2,5 тысячи штук сигарет.Кроме того, у задержанных изъяли сумму в размере пяти миллионов, добытую преступным путем, и дорогостоящие машины.Из семи грузин, задержанных в Чехии, известно, что одному 32 года (до отъезда в Чехию проживал в Тбилиси), другому 45 лет (родом из Хоби, Самегрело). В случае подтверждения вины гражданам Грузии грозит лишение свободы на срок до 8 лет. Помимо грузин, задержаны пять граждан Украины и один гражданин Литвы. Задержания по делу контрабанды сигарет прошли также в Польше и Словакии. В этих странах задержали 25 человек. Следствие установит, связаны ли между собой обнаруженные в трех странах контрабандные сети.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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