https://sputnik-georgia.ru/20230802/turisty-iz-kakikh-stran-lidery-po-tratam-v-gruzii--dannye-natsbanka-280741699.html

Туристы из каких стран лидеры по тратам в Грузии – данные Нацбанка

Туристы из каких стран лидеры по тратам в Грузии – данные Нацбанка

Наибольшую сумму в период с 1 января по 30 июня 2023 года потратили визитеры из России – 482,1 миллиона долларов 02.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-02T09:01+0400

2023-08-02T09:01+0400

2023-08-02T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Доходы Грузии от международных путешественников за первое полугодие 2023 года превысили 1,8 миллиарда долларов, что является рекордным показателем, говорится в материалах на сайте Национального банка Грузии.Туризм в Грузии начал восстанавливаться после спада из-за пандемии с лета 2021 года. К началу 2023 года показатели туризма удалось восстановить до 58% по сравнению с 2019 годом – пиком туризма в Грузии, при этом доходы от туризма за 2022 год превысили показатели 2019 года.Грузия потеряет около $1 млрд за год без российских туристов - глава "Грузинской мечты">>По данным Нацбанка, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы в период с 1 января по 30 июня 2023 года доходы выросли на 57,9%. Кроме того, доходы за первое полугодие 2023 года на 23,9% превысили рекордные показатели 2019 года.Наибольшую сумму в период с 1 января по 30 июня 2023 года потратили визитеры из России – 482,1 миллиона долларов.При этом в первом полугодии 2023 года доход от граждан России за год вырос на 120,4%, доход от граждан Турции – на 142,6%, а доход от граждан ЕС – на 78,6%.Визиты в ГрузиюЧисло визитов международных путешественников в Грузию в январе-июне 2023 года выросло на 75,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 2,8 миллиона.Грузия за шесть месяцев 2023 года восстановила показатели 2019 года на 74%.Наибольшее число визитов в Грузию в январе-марте 2022 года осуществили граждане России.Из общего числа визитов 1,9 миллиона были туристическими, что на 59,6% больше, чем в первом полугодии прошлого года. По сравнению с 2019 годом поток восстановлен на 90,8%.Какие доходы получила Грузия от туризма в прошлые годыВ допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов при количестве международных путешественников в 1,7 миллиона.В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов.Что касается 2022 года, доход от туристов составил более 3,5 миллиарда долларов. В целом в течение 2022 года Грузию посетило 5,4 миллиона международных путешественников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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