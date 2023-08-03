https://sputnik-georgia.ru/20230803/gruzinskaya-mechta-khochet-falsifitsirovat-rezultaty-vyborov---chlen-partii-gakhariya-280833567.html

"Грузинская мечта" хочет фальсифицировать результаты выборов – член партии Гахария

"Грузинская мечта" хочет фальсифицировать результаты выборов – член партии Гахария

Правящая партия готова одержать победу на выборах любой ценой, считает Натия Мезвришвили 03.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-03T14:15+0400

2023-08-03T14:15+0400

2023-08-03T14:39+0400

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шалва папуашвили

натия мезвришвили

сша

грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" готовится к фальсификации предстоящих парламентских выборов 2024 года и планирует провести их без надежных наблюдателей, заявила член оппозиционной партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию" Натия Мезвришвили. В правящей партии утверждают, что НПО "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED) была занята фальсификацией результатов парламентских выборов 2020 года и целенаправленно пыталась ввести общество в заблуждение. Речь идет об ошибочных результатах параллельного подсчета голосов. Накануне спикер парламента Шалва Папуашвили заявил, что об этом был информирован и донор НПО – Агентство США по международному развитию (USAID), от которого ждут разъяснений. По ее словам, "Грузинская мечта" после полного подчинения Центральной избирательной комиссии именем верховенства закона своими пропагандистскими инструментами проводит "очень опасные процессы по внушению недоверия" к тем местным и международным организациям, которые играют решающую роль в наблюдении и оценке выборов. Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы.Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение".Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство.Скандал с ISFED В начале декабря 2020 года НПО "Международное общество за справедливые выборы и демократию" оказалась в центре внимания общественности после того, как уточнила итоги параллельного подсчета. ISFED проводила подсчет голосов парламентских выборов 31 октября 2020 года параллельно с ЦИК при помощи специальных компьютерных программ. Оппозиция утверждала, что на основании новых данных она могла получить достаточно мест для формирования коалиционного правительства. "Еще не поздно"- против НПО ISFED в Грузии могут возбудить уголовное дело>>В то же время обнародованные уточненные итоги параллельного подсчета практически полностью совпали с результатами ЦИК Грузии. Ранее генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что следственным органам следует заинтересоваться действиями НПО. Он назвал обнародование ошибочных результатов параллельного подсчета голосов мошенничеством и частью революционного сценария, который готовила оппозиция. В правящей партии также заявили, что НПО потеряла нейтралитет после требования об отставки премьера и правительства. Между тем посол США в Грузии Келли Дегнан заявила, что США полностью доверяют ISFED, и назвала НПО "очень уважаемой и опытной организацией по мониторингу за выборами". Ранее глава НПО Нино Долидзе заявила, что ISFED не считает требование отставки правительства предвзятой позицией. При этом она отметила, что "Справедливые выборы" никогда не высказывали желания участвовать в формировании технократического правительства, как это утверждают отдельные представители правящей партии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, георгий гахария, шалва папуашвили, натия мезвришвили, сша, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, парламентские выборы в грузии 2024