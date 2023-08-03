https://sputnik-georgia.ru/20230803/import-avtomobiley-iz-gruzii---kakoe-mesto-zanimaet-rossiya-280793452.html

Импорт автомобилей из Грузии - какое место занимает Россия

Импорт автомобилей из Грузии - какое место занимает Россия

Автомобили в топ-3 товаров, экспортируемых из Грузии в Россию 03.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-03T07:00+0400

2023-08-03T07:00+0400

2023-08-03T07:00+0400

экономика

грузия

новости

сша

грузия - евросоюз

евросоюз

россия

национальный банк грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/14/261316933_0:0:3167:1782_1920x0_80_0_0_3cb835e32c11f31c51a9e1164edaf90e.jpg

ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Россия занимает пятую строчку среди стран, куда Грузия экспортирует автомобили, говорится в материалах на сайте Национального банка за январь-июнь 2023 года.Власти Грузии с 1 августа 2023 года ограничили экспорт и реэкспорт автомобилей, завезенных из США, в Россию и Беларусь, а с 26 сентября будет введено ограничение на поставку в Россию и Беларусь автомобилей из стран Евросоюза. Автомобили находятся в тройке товаров, экспортируемых из Грузии в Россию, за шесть месяцев 2023 года. Всего в Россию в период с 1 января по 30 июня 2023 года было экспортировано 3 786 автомобилей на сумму 53 миллиона долларов. Грузия ограничила поставку автомобилей из США в Россию>>Первое место среди стран импортеров автомобилей из Грузии занимает Киргизия, куда было экспортировано 5 480 автомобилей на сумму 236 миллионов долларов. На втором месте Казахстан, закупивший за шесть месяцев 2023 года 13 916 автомобилей также на сумму 236 миллионов долларов. Третье место занимает Азербайджан, куда из Грузии было отправлено 14 206 автомобилей на сумму 226 миллионов долларов. Четвертое место занимает Армения, куда было реэкспортировано 10 235 автомобилей на сумму 185 миллионов долларов. Всего Грузия в период с 1 января по 30 июня 2023 года реэкспортировала 48 603 автомобиля. При этом во втором квартале 2023 года реэкспорт автомобилей вырос на 23,1% по сравнению с показателями первого квартала и составил 27 384 автомобиля. Более 98% всего реэкспорта автомобилей – легковые автомобили. Всего за полгода Грузия продала за рубеж 47 732 легковых автомобилей. Грузия и международные санкции Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. Оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, сша, грузия - евросоюз, евросоюз, россия, национальный банк грузии