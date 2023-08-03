https://sputnik-georgia.ru/20230803/kogda-v-gruzii-peresmotryat-srok-na-potrebitelskie-kredity-280803257.html
Когда в Грузии пересмотрят срок на потребительские кредиты?
Когда в Грузии пересмотрят срок на потребительские кредиты?
С 2019 года в Грузии приняли ряд мер по ужесточению правил выдачи кредитов 03.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-03T09:00+0400
2023-08-03T09:00+0400
2023-08-03T09:00+0400
экономика
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новости
натия турнава
национальный банк грузии
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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Национальный банк Грузии пересмотрит максимальный срок на потребительские кредиты в сентябре 2023 года, заявила исполняющая обязанности президента Нацбанка Натия Турнава. В августе 2022 года максимальный срок на потребительские кредиты снижен с четырех до трех лет. На данный момент темп роста потребительских кредитов остается высоким, отметила она.Кредиты для грузинских фермеров станут доступнее>>С 2019 года в Грузии заработала "система ответственного кредитования" физических лиц, которая "остановила финансовые риски, возникающие из-за чрезмерного роста кредитов, и в то же время помогла перенаправить кредиты в более продуктивные отрасли". Национальный банк Грузии с 1 января 2019 года принял ряд мер по ужесточению правил выдачи кредитов. В частности, банки и финансовые организации могут дать кредит только после детального анализа финансового положения желающего получить кредит и руководствуются лишь чистым доходом. Кроме того, установлен лимит на размер ежемесячных выплат по кредиту, сроки кредитования, и запрещено выдавать суммы до 200 тысяч лари в долларах. В конце июля 2022 года регулятор снизил ограничивающий элемент предела кредитования в иностранной валюте – часть граждан смогут брать ссуды в долларах или евро в размере до 200 тысяч лари. Для этих кредитов нет нижнего предела.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, натия турнава, национальный банк грузии
экономика, грузия, новости, натия турнава, национальный банк грузии
Когда в Грузии пересмотрят срок на потребительские кредиты?
С 2019 года в Грузии приняли ряд мер по ужесточению правил выдачи кредитов
ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Национальный банк Грузии пересмотрит максимальный срок на потребительские кредиты в сентябре 2023 года, заявила исполняющая обязанности президента Нацбанка Натия Турнава.
В августе 2022 года максимальный срок на потребительские кредиты снижен с четырех до трех лет.
"В сентябре у нас будет заседание Комитета по финансовой стабильности, где мы взвесим все положительные стороны и риски, и будем действовать соответственно", – сказала Турнава.
На данный момент темп роста потребительских кредитов остается высоким, отметила она.
С 2019 года в Грузии заработала "система ответственного кредитования" физических лиц, которая "остановила финансовые риски, возникающие из-за чрезмерного роста кредитов, и в то же время помогла перенаправить кредиты в более продуктивные отрасли".
Национальный банк Грузии с 1 января 2019 года принял ряд мер по ужесточению правил выдачи кредитов. В частности, банки и финансовые организации могут дать кредит только после детального анализа финансового положения желающего получить кредит и руководствуются лишь чистым доходом.
Кроме того, установлен лимит на размер ежемесячных выплат по кредиту, сроки кредитования, и запрещено выдавать суммы до 200 тысяч лари в долларах.
В конце июля 2022 года регулятор снизил ограничивающий элемент предела кредитования в иностранной валюте – часть граждан смогут брать ссуды в долларах или евро в размере до 200 тысяч лари. Для этих кредитов нет нижнего предела.