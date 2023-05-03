https://sputnik-georgia.ru/20230503/kredity-dlya-gruzinskikh-fermerov-stanut-dostupnee-277281669.html

Кредиты для грузинских фермеров станут доступнее

Кредиты для грузинских фермеров станут доступнее

Агентство развития села будет софинансировать проценты по кредиту, выданному в рамках подкомпонента, не более чем на 12 месяцев в размере 9% годовых 03.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-03T07:01+0400

2023-05-03T07:01+0400

2023-05-03T07:01+0400

грузия

новости

экономика

сельское хозяйство

сельское хозяйство грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23577/76/235777607_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_92262c6ccc64e73e02143db11f678d97.jpg

ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Правительство Грузии запустило подкомпонент госпроекта "Льготный агрокредит", который предусматривает софинансирование процента по кредиту, выданному фермерам на текущие расходы для выращивания однолетних культур, сообщила пресс-служба Администрации правительства. Реализация подкомпонента "Льготного агрокредита" будет способствовать повышению показателя самообеспеченности однолетними сельскохозяйственными культурами. Агентство развития села будет софинансировать проценты по кредиту, выданному в рамках подкомпонента, не более чем на 12 месяцев в размере 9% годовых в течение не более 14 месяцев после выдачи кредита, после того, как бенефициар подтвердит, что кредит тратится по назначению. Грузинские фермеры могут купить дрон и метеостанцию на агрокредит >>Сумма кредита, предоставленного на одного бенефициара, определена в размере от 10 тысяч лари до 100 тысяч лари (от 4 до 40,2 тысячи долларов) включительно. Целью кредитов является покрытие затрат на посев и посадку сельскохозяйственных однолетних культур, закупку пестицидов, органических и минеральных удобрений, биопрепаратов для растений, горюче-смазочных материалов для техники, а также финансирование расходов по найму рабочей силы и сельскохозяйственной техники. Согласно условиям проекта, земельный участок, на который планируется инвестировать сумму кредита, должен находиться в собственности, совладении или пользовании заемщика в соответствии с законодательством Грузии (в случае совладения должно быть согласие сособственников относительно использования имущества в течение срока кредита, а в случае пользования срок его действия не должен быть меньше срока кредита). Сумма выданных агрокредитов в Грузии превысила 160 миллионов лари >>Кредитом могут воспользоваться граждане Грузии, индивидуальные предприниматели и юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством Грузии, кроме государственных и муниципальных предприятий. В рамках программы финансовые учреждения будут выдавать кредиты до 31 октября 2023 года. Минсельхоз активно работает над развитием сельского хозяйства и осуществляет для этого программы помощи фермерам. Одна из самых масштабных – "Льготный агрокредит", который реализуется в стране с 27 марта 2013 года. Фермерам в Грузии выдадут кредиты на сумму более одного миллиарда лари >>Основные цели "Льготного агрокредита" заключаются в совершенствовании производственных процессов первичного производства, переработки и хранения-сбыта в сельском хозяйстве путем предоставления фермерам и предпринимателям, занимающимся сельским хозяйством, дешевых, долгосрочных и доступных средств. За десять лет существования в проект был внесен ряд изменений, исходя из потребностей, существующих в отрасли.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, сельское хозяйство, сельское хозяйство грузии