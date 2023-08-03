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Оползень на курорте в горах Грузии – эвакуировано 12 человек
Оползень на курорте в горах Грузии – эвакуировано 12 человек
Сейчас производится эвакуация постояльцев и персонала гостиницы рядом с местом схода оползня 03.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-03T19:48+0400
2023-08-03T19:48+0400
2023-08-03T19:54+0400
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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Спасатели уже вывезли с территории схода оползня 12 граждан, в том числе пять детей, сообщает Первый канал со ссылкой на МВД Грузии. Оползень сошел около гостиницы "Сансет Шови". По данным СМИ, оползень разрушил коттеджи, повалил деревья и спустился в реку. В результате река смыла мосты и повредила дорогу. Кроме того, повреждена автомобильная дорога на подъезде к Шови.Спасательная операция продолжается. Между тем стало известно, что 15 человек, попавшие в зону схода оползня, вышли на связь и не пострадали. Сейчас производится эвакуация постояльцев и персонала гостиницы рядом с местом схода оползня. Эвакуированных разместят в гостиницах Онского муниципалитета.Взрослые и дети в плену стихии – последствия оползня на курорте Шови в Грузии >>Информации о погибших и пострадавших на данный момент нет. На месте находятся группы спасателей, которые продолжают работу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, оползень, рача
грузия, новости, происшествия, оползень, рача
Оползень на курорте в горах Грузии – эвакуировано 12 человек
19:48 03.08.2023 (обновлено: 19:54 03.08.2023)
Сейчас производится эвакуация постояльцев и персонала гостиницы рядом с местом схода оползня
ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Спасатели уже вывезли с территории схода оползня 12 граждан, в том числе пять детей, сообщает Первый канал со ссылкой на МВД Грузии.
Оползень сошел около гостиницы "Сансет Шови". По данным СМИ, оползень разрушил коттеджи, повалил деревья и спустился в реку. В результате река смыла мосты и повредила дорогу. Кроме того, повреждена автомобильная дорога на подъезде к Шови.
Спасательная операция продолжается. Между тем стало известно, что 15 человек, попавшие в зону схода оползня, вышли на связь и не пострадали.
Сейчас производится эвакуация постояльцев и персонала гостиницы рядом с местом схода оползня. Эвакуированных разместят в гостиницах Онского муниципалитета.
Информации о погибших и пострадавших на данный момент нет.
На месте находятся группы спасателей, которые продолжают работу.