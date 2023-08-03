https://sputnik-georgia.ru/20230803/opolzen-na-kurorte-v-gorakh-gruzii---evakuirovano-12-chelovek-280886153.html

Оползень на курорте в горах Грузии – эвакуировано 12 человек

Оползень на курорте в горах Грузии – эвакуировано 12 человек

Сейчас производится эвакуация постояльцев и персонала гостиницы рядом с местом схода оползня 03.08.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Спасатели уже вывезли с территории схода оползня 12 граждан, в том числе пять детей, сообщает Первый канал со ссылкой на МВД Грузии. Оползень сошел около гостиницы "Сансет Шови". По данным СМИ, оползень разрушил коттеджи, повалил деревья и спустился в реку. В результате река смыла мосты и повредила дорогу. Кроме того, повреждена автомобильная дорога на подъезде к Шови.Спасательная операция продолжается. Между тем стало известно, что 15 человек, попавшие в зону схода оползня, вышли на связь и не пострадали. Сейчас производится эвакуация постояльцев и персонала гостиницы рядом с местом схода оползня. Эвакуированных разместят в гостиницах Онского муниципалитета.Взрослые и дети в плену стихии – последствия оползня на курорте Шови в Грузии >>Информации о погибших и пострадавших на данный момент нет. На месте находятся группы спасателей, которые продолжают работу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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