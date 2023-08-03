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Взрослые и дети в плену стихии – последствия оползня на курорте Шови в Грузии
Взрослые и дети в плену стихии – последствия оползня на курорте Шови в Грузии
Курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря 03.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-03T18:34+0400
2023-08-03T18:34+0400
2023-08-03T18:45+0400
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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Группе туристов, включая детей, удалось спастись во время оползня на горном курорте Шови в Западной Грузии, но они оказались оторваны от внешнего мира, рассказал один из них – Георгий Адамия – по телефону телеканалу "Рустави 2".Оползень сошел около гостиницы "Сансет Шови". По данным СМИ, оползень разрушил коттеджи, повалил деревья и спустился в реку. В результате в реке поднялся уровень воды и смыл мост. Кроме того, повреждена автомобильная дорога на подъезде к Шови. Спасатели вылетели на место происшествия на вертолете Погранполиции МВД Грузии. По его словам, в западне из-за стихийного бедствия оказались 15 человек, в том числе пятеро детей. Среди отдыхающие в Шови в настоящее время есть иностранцы. На курорте Шови и в селе Глола отключена электроэнергия. Оползень повредил линии электропередач. Спасатели летят в Шови на вертолете – по горному курорту Грузии прошелся оползень>>Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, происшествия, шови, мвд грузии
новости, происшествия, шови, мвд грузии
Взрослые и дети в плену стихии – последствия оползня на курорте Шови в Грузии
18:34 03.08.2023 (обновлено: 18:45 03.08.2023)
Курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря
ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Группе туристов, включая детей, удалось спастись во время оползня на горном курорте Шови в Западной Грузии, но они оказались оторваны от внешнего мира, рассказал один из них – Георгий Адамия – по телефону телеканалу "Рустави 2".
Оползень сошел около гостиницы "Сансет Шови". По данным СМИ, оползень разрушил коттеджи, повалил деревья и спустился в реку. В результате в реке поднялся уровень воды и смыл мост. Кроме того, повреждена автомобильная дорога на подъезде к Шови. Спасатели вылетели на место происшествия на вертолете Погранполиции МВД Грузии.
"Мы спаслись, нас не унесло. Мы перед "Сансет Шови". Стоим в грязи, там, где прошел оползень. С этой стороны грязь на 200 метров, в 150 метрах – река. Если оползень повторится, нас унесет. В низине наводнение", – сказал Адамия.
По его словам, в западне из-за стихийного бедствия оказались 15 человек, в том числе пятеро детей.
Среди отдыхающие в Шови в настоящее время есть иностранцы.
На курорте Шови и в селе Глола отключена электроэнергия. Оползень повредил линии электропередач.
Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).