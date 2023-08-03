https://sputnik-georgia.ru/20230803/vzroslye-i-deti-v-plenu-stikhii---posledstviya-opolznya-na-kurorte-shovi-v-gruzii---280884141.html

Взрослые и дети в плену стихии – последствия оползня на курорте Шови в Грузии

Взрослые и дети в плену стихии – последствия оползня на курорте Шови в Грузии

Курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря 03.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-03T18:34+0400

2023-08-03T18:34+0400

2023-08-03T18:45+0400

новости

происшествия

шови

мвд грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23171/32/231713272_0:139:3146:1909_1920x0_80_0_0_04dada76fd27cb3f01e388cc22df31e9.jpg

ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Группе туристов, включая детей, удалось спастись во время оползня на горном курорте Шови в Западной Грузии, но они оказались оторваны от внешнего мира, рассказал один из них – Георгий Адамия – по телефону телеканалу "Рустави 2".Оползень сошел около гостиницы "Сансет Шови". По данным СМИ, оползень разрушил коттеджи, повалил деревья и спустился в реку. В результате в реке поднялся уровень воды и смыл мост. Кроме того, повреждена автомобильная дорога на подъезде к Шови. Спасатели вылетели на место происшествия на вертолете Погранполиции МВД Грузии. По его словам, в западне из-за стихийного бедствия оказались 15 человек, в том числе пятеро детей. Среди отдыхающие в Шови в настоящее время есть иностранцы. На курорте Шови и в селе Глола отключена электроэнергия. Оползень повредил линии электропередач. Спасатели летят в Шови на вертолете – по горному курорту Грузии прошелся оползень>>Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

шови

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, происшествия, шови, мвд грузии