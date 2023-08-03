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Оползень на курорте в горах Грузии - обнаружены тела двух человек
Оползень на курорте в горах Грузии - обнаружены тела двух человек
Личности погибших неизвестны, тела отравлены на экспертизу 03.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-03T22:14+0400
2023-08-03T22:14+0400
2023-08-03T22:14+0400
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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Спасатели обнаружили тела двух человек на территории схода оползня у курорта Шови в регионе Рача , сообщает МВД Грузии. Оползень сошел около гостиницы "Сансет Шови". По данным СМИ, оползень разрушил коттеджи, повалил деревья и спустился в реку. В результате река смыла мосты и повредила дорогу. Кроме того, повреждена автомобильная дорога на подъезде к Шови.По данным ведомства, тела были обнаружены в рамках спасательной операции. Взрослые и дети в плену стихии – последствия оползня на курорте Шови в Грузии >>Личности погибших неизвестны, тела отравлены на экспертизу. Спасательная операция продолжается, на данный момент из зоны бедствия эвакуированы 70 человек. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, шови, рача, новости, мвд грузии, оползень
грузия, происшествия, шови, рача, новости, мвд грузии, оползень
Оползень на курорте в горах Грузии - обнаружены тела двух человек
Личности погибших неизвестны, тела отравлены на экспертизу
ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Спасатели обнаружили тела двух человек на территории схода оползня у курорта Шови в регионе Рача , сообщает МВД Грузии.
Оползень сошел около гостиницы "Сансет Шови". По данным СМИ, оползень разрушил коттеджи, повалил деревья и спустился в реку. В результате река смыла мосты и повредила дорогу. Кроме того, повреждена автомобильная дорога на подъезде к Шови.
По данным ведомства, тела были обнаружены в рамках спасательной операции.
Личности погибших неизвестны, тела отравлены на экспертизу.
Спасательная операция продолжается, на данный момент из зоны бедствия эвакуированы 70 человек.