https://sputnik-georgia.ru/20230803/opolzen-na-kurorte-v-gorakh-gruzii---obnaruzheny-tela-dvukh-chelovek-280888605.html

Оползень на курорте в горах Грузии - обнаружены тела двух человек

Оползень на курорте в горах Грузии - обнаружены тела двух человек

Личности погибших неизвестны, тела отравлены на экспертизу 03.08.2023, Sputnik Грузия

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грузия

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шови

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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Спасатели обнаружили тела двух человек на территории схода оползня у курорта Шови в регионе Рача , сообщает МВД Грузии. Оползень сошел около гостиницы "Сансет Шови". По данным СМИ, оползень разрушил коттеджи, повалил деревья и спустился в реку. В результате река смыла мосты и повредила дорогу. Кроме того, повреждена автомобильная дорога на подъезде к Шови.По данным ведомства, тела были обнаружены в рамках спасательной операции. Взрослые и дети в плену стихии – последствия оползня на курорте Шови в Грузии >>Личности погибших неизвестны, тела отравлены на экспертизу. Спасательная операция продолжается, на данный момент из зоны бедствия эвакуированы 70 человек. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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