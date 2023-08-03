https://sputnik-georgia.ru/20230803/opolzen-na-kurorte-v-gorakh-gruzii--spasateli-vyvezli-70-chelovek-280887084.html

Оползень на курорте в горах Грузии – спасатели вывезли 70 человек

Оползень на курорте в горах Грузии – спасатели вывезли 70 человек

В операции задействованы два вертолета пограничной полиции, пожарно-спасательные службы МЧС и сотрудники подразделений полиции 03.08.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Спасатели вывезли из зоны бедствия в высокогорном курорте Шови около 70 человек, говорится в заявлении. Оползень сошел около гостиницы "Сансет Шови". По данным СМИ, оползень разрушил коттеджи, повалил деревья и спустился в реку. В результате река смыла мосты и повредила дорогу. Кроме того, повреждена автомобильная дорога на подъезде к Шови. Вертолеты пограничной полиции уже совершили три рейса, спасательная операция продолжается. Эвакуированных размещают в гостиницах Онского муниципалитета. Взрослые и дети в плену стихии – последствия оползня на курорте Шови в Грузии >>В операции задействованы два вертолета пограничной полиции, пожарно-спасательные службы МЧС, сотрудники подразделений полиции и представители всех соответствующих государственных органов. МВД не сообщило информацию о погибших и пострадавших.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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