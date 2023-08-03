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Оползень на курорте в горах Грузии – спасатели вывезли 70 человек
Оползень на курорте в горах Грузии – спасатели вывезли 70 человек
В операции задействованы два вертолета пограничной полиции, пожарно-спасательные службы МЧС и сотрудники подразделений полиции 03.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-03T20:15+0400
2023-08-03T20:15+0400
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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Спасатели вывезли из зоны бедствия в высокогорном курорте Шови около 70 человек, говорится в заявлении. Оползень сошел около гостиницы "Сансет Шови". По данным СМИ, оползень разрушил коттеджи, повалил деревья и спустился в реку. В результате река смыла мосты и повредила дорогу. Кроме того, повреждена автомобильная дорога на подъезде к Шови. Вертолеты пограничной полиции уже совершили три рейса, спасательная операция продолжается. Эвакуированных размещают в гостиницах Онского муниципалитета. Взрослые и дети в плену стихии – последствия оползня на курорте Шови в Грузии >>В операции задействованы два вертолета пограничной полиции, пожарно-спасательные службы МЧС, сотрудники подразделений полиции и представители всех соответствующих государственных органов. МВД не сообщило информацию о погибших и пострадавших.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, шови, новости, оползень, мвд грузии
грузия, происшествия, шови, новости, оползень, мвд грузии
Оползень на курорте в горах Грузии – спасатели вывезли 70 человек
20:15 03.08.2023 (обновлено: 20:37 03.08.2023)
В операции задействованы два вертолета пограничной полиции, пожарно-спасательные службы МЧС и сотрудники подразделений полиции
ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Спасатели вывезли из зоны бедствия в высокогорном курорте Шови около 70 человек, говорится в заявлении.
Оползень сошел около гостиницы "Сансет Шови". По данным СМИ, оползень разрушил коттеджи, повалил деревья и спустился в реку. В результате река смыла мосты и повредила дорогу. Кроме того, повреждена автомобильная дорога на подъезде к Шови.
Вертолеты пограничной полиции уже совершили три рейса, спасательная операция продолжается. Эвакуированных размещают в гостиницах Онского муниципалитета.
В операции задействованы два вертолета пограничной полиции, пожарно-спасательные службы МЧС, сотрудники подразделений полиции и представители всех соответствующих государственных органов.
МВД не сообщило информацию о погибших и пострадавших.