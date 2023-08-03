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Оползень на курорте в горах Грузии: когда восстановят дороги
Оползень на курорте в горах Грузии: когда восстановят дороги
Вышедшая из берегов река Чанчахи унесла временный мост на 136 километре дороги и мост на 139 километре местной дороги 03.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-03T19:20+0400
2023-08-03T19:20+0400
2023-08-03T19:22+0400
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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. На 136 и 139 километрах трассы Кутаиси-Алпана-Мамисони неподалеку от горного курорта Шови в горном регионе Рача мобилизуют спецтехнику, чтобы начать расчистку дороги, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Минрегионов Грузии. По данным департамента, вышедшая из берегов река Чанчахи унесла временный мост на 136 километре дороги и мост на 139 километре. Из-за чего движение транспорта были вынуждены закрыть. Восстановление дороги департамент обещает в кратчайшие сроки. Взрослые и дети в плену стихии – последствия оползня на курорте Шови в Грузии >>Между тем ситуация в районе Они остается напряженной. В районе активно развились оползневые процессы. В данный момент производится эвакуация постоятельцев и персонала гостиницы рядом с местом схода оползня. Неподалеку от места схода под завалами оказались 15 человек, связаться с которыми пока не удается. Подтвержденной информации о погибших и пострадавших на данный момент нет. На месте находятся группы спасателей, которые продолжают работу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, шови, рача, оползень, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, происшествия, шови, рача, оползень, департамент автомобильных дорог
Оползень на курорте в горах Грузии: когда восстановят дороги
19:20 03.08.2023 (обновлено: 19:22 03.08.2023)
Вышедшая из берегов река Чанчахи унесла временный мост на 136 километре дороги и мост на 139 километре местной дороги
ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. На 136 и 139 километрах трассы Кутаиси-Алпана-Мамисони неподалеку от горного курорта Шови в горном регионе Рача мобилизуют спецтехнику, чтобы начать расчистку дороги, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Минрегионов Грузии.
По данным департамента, вышедшая из берегов река Чанчахи унесла временный мост на 136 километре дороги и мост на 139 километре. Из-за чего движение транспорта были вынуждены закрыть.
Восстановление дороги департамент обещает в кратчайшие сроки.
Между тем ситуация в районе Они остается напряженной. В районе активно развились оползневые процессы. В данный момент производится эвакуация постоятельцев и персонала гостиницы рядом с местом схода оползня.
Неподалеку от места схода под завалами оказались 15 человек, связаться с которыми пока не удается. Подтвержденной информации о погибших и пострадавших на данный момент нет.
На месте находятся группы спасателей, которые продолжают работу.