https://sputnik-georgia.ru/20230803/opolzen-na-kurorte-v-gorakh-gruzii-kogda-vosstanovyat-dorogi-280885569.html

Оползень на курорте в горах Грузии: когда восстановят дороги

Оползень на курорте в горах Грузии: когда восстановят дороги

Вышедшая из берегов река Чанчахи унесла временный мост на 136 километре дороги и мост на 139 километре местной дороги 03.08.2023, Sputnik Грузия

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рача

оползень

департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. На 136 и 139 километрах трассы Кутаиси-Алпана-Мамисони неподалеку от горного курорта Шови в горном регионе Рача мобилизуют спецтехнику, чтобы начать расчистку дороги, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Минрегионов Грузии. По данным департамента, вышедшая из берегов река Чанчахи унесла временный мост на 136 километре дороги и мост на 139 километре. Из-за чего движение транспорта были вынуждены закрыть. Восстановление дороги департамент обещает в кратчайшие сроки. Взрослые и дети в плену стихии – последствия оползня на курорте Шови в Грузии >>Между тем ситуация в районе Они остается напряженной. В районе активно развились оползневые процессы. В данный момент производится эвакуация постоятельцев и персонала гостиницы рядом с местом схода оползня. Неподалеку от места схода под завалами оказались 15 человек, связаться с которыми пока не удается. Подтвержденной информации о погибших и пострадавших на данный момент нет. На месте находятся группы спасателей, которые продолжают работу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, шови, рача, оползень, департамент автомобильных дорог