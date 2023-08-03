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Спасательная операция на курорте Шови в Грузии началась – туристов вывезут вертолетом
Спасательная операция на курорте Шови в Грузии началась – туристов вывезут вертолетом
Вертолет погранполиции МВД Грузии проводит эвакуацию постояльцев и персонала гостиницы 03.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-03T18:54+0400
2023-08-03T19:49+0400
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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Началась спасательная операция в зоне оползня на высокогорном курорте Шови в Западной Грузии. Оползень сошел около гостиницы "Сансет Шови". По данным СМИ, оползень разрушил коттеджи, повалил деревья и спустился в реку. В результате река, в которой поднялся уровень воды, разрушила мосты. Кроме того, повреждена автомобильная дорога на подъезде к Шови.Вертолет погранполиции МВД Грузии проводит эвакуацию постояльцев и персонала гостиницы, оказавшихся в месте схода оползня. Взрослые и дети в плену стихии – последствия оползня на курорте Шови в Грузии &gt;&gt;По предварительным данным, в гостинице находилось на момент схода оползня около 40 человек, в том числе дети. На самой территории гостиницы никто не пострадал и теперь их эвакуируют при помощи вертолета. Между тем ситуация остается сложной. По предварительной информации, под завалами оказались 15 человек, связаться с которыми пока не удается. Однако информации о погибших и пострадавших на данный момент нет. На месте находятся группы спасателей, которые продолжают работу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, происшествия, новости, шови, оползень, рача
грузия, происшествия, новости, шови, оползень, рача

Спасательная операция на курорте Шови в Грузии началась – туристов вывезут вертолетом

18:54 03.08.2023 (обновлено: 19:49 03.08.2023)
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaВертолет пограничной полиции Грузии выполняет рейс из Алвани в Тушети
Вертолет пограничной полиции Грузии выполняет рейс из Алвани в Тушети - Sputnik Грузия, 1920, 03.08.2023
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
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Вертолет погранполиции МВД Грузии проводит эвакуацию постояльцев и персонала гостиницы
ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Началась спасательная операция в зоне оползня на высокогорном курорте Шови в Западной Грузии.
Оползень сошел около гостиницы "Сансет Шови". По данным СМИ, оползень разрушил коттеджи, повалил деревья и спустился в реку. В результате река, в которой поднялся уровень воды, разрушила мосты. Кроме того, повреждена автомобильная дорога на подъезде к Шови.
Вертолет погранполиции МВД Грузии проводит эвакуацию постояльцев и персонала гостиницы, оказавшихся в месте схода оползня.
Взрослые и дети в плену стихии – последствия оползня на курорте Шови в Грузии >>
По предварительным данным, в гостинице находилось на момент схода оползня около 40 человек, в том числе дети. На самой территории гостиницы никто не пострадал и теперь их эвакуируют при помощи вертолета.
Между тем ситуация остается сложной. По предварительной информации, под завалами оказались 15 человек, связаться с которыми пока не удается. Однако информации о погибших и пострадавших на данный момент нет.
На месте находятся группы спасателей, которые продолжают работу.
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