https://sputnik-georgia.ru/20230803/opolzen-na-vysokogornom-kurorte-gruzii---nachalas-spasatelnaya-operatsiya-280884673.html

Спасательная операция на курорте Шови в Грузии началась – туристов вывезут вертолетом

Спасательная операция на курорте Шови в Грузии началась – туристов вывезут вертолетом

Вертолет погранполиции МВД Грузии проводит эвакуацию постояльцев и персонала гостиницы 03.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-03T18:54+0400

2023-08-03T18:54+0400

2023-08-03T19:49+0400

грузия

происшествия

новости

шови

оползень

рача

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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Началась спасательная операция в зоне оползня на высокогорном курорте Шови в Западной Грузии. Оползень сошел около гостиницы "Сансет Шови". По данным СМИ, оползень разрушил коттеджи, повалил деревья и спустился в реку. В результате река, в которой поднялся уровень воды, разрушила мосты. Кроме того, повреждена автомобильная дорога на подъезде к Шови.Вертолет погранполиции МВД Грузии проводит эвакуацию постояльцев и персонала гостиницы, оказавшихся в месте схода оползня. Взрослые и дети в плену стихии – последствия оползня на курорте Шови в Грузии >>По предварительным данным, в гостинице находилось на момент схода оползня около 40 человек, в том числе дети. На самой территории гостиницы никто не пострадал и теперь их эвакуируют при помощи вертолета. Между тем ситуация остается сложной. По предварительной информации, под завалами оказались 15 человек, связаться с которыми пока не удается. Однако информации о погибших и пострадавших на данный момент нет. На месте находятся группы спасателей, которые продолжают работу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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