https://sputnik-georgia.ru/20230803/opolzen-na-vysokogornom-kurorte-gruzii---nachalas-spasatelnaya-operatsiya-280884673.html
Спасательная операция на курорте Шови в Грузии началась – туристов вывезут вертолетом
Спасательная операция на курорте Шови в Грузии началась – туристов вывезут вертолетом
Вертолет погранполиции МВД Грузии проводит эвакуацию постояльцев и персонала гостиницы 03.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-03T18:54+0400
2023-08-03T18:54+0400
2023-08-03T19:49+0400
грузия
происшествия
новости
шови
оползень
рача
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/1e/262477596_0:4:2456:1386_1920x0_80_0_0_07972c061447cb4445590d58df0c5bda.png
ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Началась спасательная операция в зоне оползня на высокогорном курорте Шови в Западной Грузии. Оползень сошел около гостиницы "Сансет Шови". По данным СМИ, оползень разрушил коттеджи, повалил деревья и спустился в реку. В результате река, в которой поднялся уровень воды, разрушила мосты. Кроме того, повреждена автомобильная дорога на подъезде к Шови.Вертолет погранполиции МВД Грузии проводит эвакуацию постояльцев и персонала гостиницы, оказавшихся в месте схода оползня. Взрослые и дети в плену стихии – последствия оползня на курорте Шови в Грузии >>По предварительным данным, в гостинице находилось на момент схода оползня около 40 человек, в том числе дети. На самой территории гостиницы никто не пострадал и теперь их эвакуируют при помощи вертолета. Между тем ситуация остается сложной. По предварительной информации, под завалами оказались 15 человек, связаться с которыми пока не удается. Однако информации о погибших и пострадавших на данный момент нет. На месте находятся группы спасателей, которые продолжают работу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
шови
рача
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/1e/262477596_302:0:2155:1390_1920x0_80_0_0_3f4d1f71e4bc92727ec026d11d033290.png
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости, шови, оползень, рача
грузия, происшествия, новости, шови, оползень, рача
Спасательная операция на курорте Шови в Грузии началась – туристов вывезут вертолетом
18:54 03.08.2023 (обновлено: 19:49 03.08.2023)
Вертолет погранполиции МВД Грузии проводит эвакуацию постояльцев и персонала гостиницы
ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Началась спасательная операция в зоне оползня на высокогорном курорте Шови в Западной Грузии.
Оползень сошел около гостиницы "Сансет Шови". По данным СМИ, оползень разрушил коттеджи, повалил деревья и спустился в реку. В результате река, в которой поднялся уровень воды, разрушила мосты. Кроме того, повреждена автомобильная дорога на подъезде к Шови.
Вертолет погранполиции МВД Грузии проводит эвакуацию постояльцев и персонала гостиницы, оказавшихся в месте схода оползня.
По предварительным данным, в гостинице находилось на момент схода оползня около 40 человек, в том числе дети. На самой территории гостиницы никто не пострадал и теперь их эвакуируют при помощи вертолета.
Между тем ситуация остается сложной. По предварительной информации, под завалами оказались 15 человек, связаться с которыми пока не удается. Однако информации о погибших и пострадавших на данный момент нет.
На месте находятся группы спасателей, которые продолжают работу.