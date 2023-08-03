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Оползень повредил линии электропередач на горном курорте Грузии
Оползень повредил линии электропередач на горном курорте Грузии
Движение в зоне ограничено, что затрудняет начало работ по восстановлению линий электропередачи, заявили в компании 03.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-03T19:03+0400
2023-08-03T19:03+0400
2023-08-03T19:18+0400
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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Линии электропередачи аварийно отключились из-за схода оползня в горном курорте Шови Онского района (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети), говорится в сообщении электрораспределительной компании Energo-Pro Georgia. Оползень сошел около гостиницы "Сансет Шови". По данным СМИ, оползень разрушил коттеджи, повалил деревья и спустился в реку. В результате в реке поднялся уровень воды и смыл мост. Кроме того, повреждена автомобильная дорога на подъезде к Шови. По информации компании Energo-Pro Georgia, на данный момент электроэнергия не подается курорту Шови и селу Глола. Остальные села Онского района стабильно снабжаются электричеством. Взрослые и дети в плену стихии – последствия оползня на курорте Шови в Грузии >>На месте уже находятся спасатели и полиция, мобилизована соответствующая техника. На данном этапе уточненной информации о пострадавших нет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, шови, energo-pro georgia, оползень
Оползень повредил линии электропередач на горном курорте Грузии
19:03 03.08.2023 (обновлено: 19:18 03.08.2023)
Движение в зоне ограничено, что затрудняет начало работ по восстановлению линий электропередачи, заявили в компании
ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Линии электропередачи аварийно отключились из-за схода оползня в горном курорте Шови Онского района (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети), говорится в сообщении электрораспределительной компании Energo-Pro Georgia.
Оползень сошел около гостиницы "Сансет Шови". По данным СМИ, оползень разрушил коттеджи, повалил деревья и спустился в реку. В результате в реке поднялся уровень воды и смыл мост. Кроме того, повреждена автомобильная дорога на подъезде к Шови.
"К этому времени движение ограничено, что затрудняет начало работ по восстановлению линий электропередачи. Технические бригады Energo-Pro Georgia находятся в готовности. Восстановительные работы начнутся, как только это будет возможно", – говорится в сообщении на сайте компании.
По информации компании Energo-Pro Georgia, на данный момент электроэнергия не подается курорту Шови и селу Глола. Остальные села Онского района стабильно снабжаются электричеством.
На месте уже находятся спасатели и полиция, мобилизована соответствующая техника. На данном этапе уточненной информации о пострадавших нет.