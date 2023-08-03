https://sputnik-georgia.ru/20230803/opolzen-povredil-linii-elektroperedach-na-gornom-kurorte-gruzii-280885097.html

Оползень повредил линии электропередач на горном курорте Грузии

Оползень повредил линии электропередач на горном курорте Грузии

Движение в зоне ограничено, что затрудняет начало работ по восстановлению линий электропередачи, заявили в компании 03.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-03T19:03+0400

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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Линии электропередачи аварийно отключились из-за схода оползня в горном курорте Шови Онского района (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети), говорится в сообщении электрораспределительной компании Energo-Pro Georgia. Оползень сошел около гостиницы "Сансет Шови". По данным СМИ, оползень разрушил коттеджи, повалил деревья и спустился в реку. В результате в реке поднялся уровень воды и смыл мост. Кроме того, повреждена автомобильная дорога на подъезде к Шови. По информации компании Energo-Pro Georgia, на данный момент электроэнергия не подается курорту Шови и селу Глола. Остальные села Онского района стабильно снабжаются электричеством. Взрослые и дети в плену стихии – последствия оползня на курорте Шови в Грузии >>На месте уже находятся спасатели и полиция, мобилизована соответствующая техника. На данном этапе уточненной информации о пострадавших нет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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