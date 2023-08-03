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Почему в Грузии минимальный рост цен – ответ Минэкономики
Почему в Грузии минимальный рост цен – ответ Минэкономики
В Грузии наблюдается снижение цен на такие базовые товары, как топливо и медикаменты, заявил замминистра 03.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-03T23:00+0400
2023-08-03T23:00+0400
2023-08-03T23:13+0400
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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Снижение цен на базовую продукцию обусловлено целенаправленной политикой Национального банка и правительства Грузии, заявил заместитель министра экономики и устойчивого развития Вахтанг Цинцадзе. Годовой уровень инфляции в июле составил 0,3%. При этом цены снизились на здравоохранение, транспорт и связь, а рост цен на продукты оказался минимальным. Правительство Грузии в последнее время взяло под контроль вопрос ценовой политики. В частности, постоянно осуществляется мониторинг цен на топливо, введены референтные цены на медикаменты и так далее. Между тем Нацбанк отмечает высокую неопределенность инфляционных тенденций на фоне положительных прогнозов. Именно поэтому регулятор принял решение о постепенном выходе из жесткой монетарной политики и с января снизил ставку рефинансирования при показателе уровня инфляции ниже целевого в 3% с 11 до 10,25%. Нацбанк Грузии снизил ставку рефинансирования >>По данным Нацбанка, если экономический рост останется сравнительно высоким на фоне сильного спроса, это создаст дополнительное давление на инфляцию. Между тем регулятор увеличил прогноз годового роста экономики с 5 до 6% по сравнению с 2022 годом. При этом, по прогнозам регулятора, показатель инфляции в ближайшие месяцы останется ниже целевого показателя в 3% и стабилизируется лишь в среднесрочный период.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, цены, инфляция
грузия, экономика, новости, цены, инфляция
Почему в Грузии минимальный рост цен – ответ Минэкономики
23:00 03.08.2023 (обновлено: 23:13 03.08.2023)
В Грузии наблюдается снижение цен на такие базовые товары, как топливо и медикаменты, заявил замминистра
ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Снижение цен на базовую продукцию обусловлено целенаправленной политикой Национального банка и правительства Грузии, заявил заместитель министра экономики и устойчивого развития Вахтанг Цинцадзе.
Годовой уровень инфляции в июле составил 0,3%. При этом цены снизились на здравоохранение, транспорт и связь, а рост цен на продукты оказался минимальным.
"Надо отметить, что в Грузии наблюдается снижение цен на такие базовые товары, как топливо и медикаменты. Также фиксируется снижение цен на такие продукты широкого потребления, как подсолнечное масло, пшеничная мука и так далее. Снижение инфляции, безусловно, стало возможным в результате целенаправленной политики правительства и Нацбанка Грузии, а также в результате мероприятий, направленных на решение структурных вызовов", – сказал Цинцадзе.
Правительство Грузии в последнее время взяло под контроль вопрос ценовой политики. В частности, постоянно осуществляется мониторинг цен на топливо, введены референтные цены на медикаменты и так далее.
Между тем Нацбанк отмечает высокую неопределенность инфляционных тенденций на фоне положительных прогнозов. Именно поэтому регулятор принял решение о постепенном выходе из жесткой монетарной политики и с января снизил ставку рефинансирования при показателе уровня инфляции ниже целевого в 3% с 11 до 10,25%.
По данным Нацбанка, если экономический рост останется сравнительно высоким на фоне сильного спроса, это создаст дополнительное давление на инфляцию. Между тем регулятор увеличил прогноз годового роста экономики с 5 до 6% по сравнению с 2022 годом.
При этом, по прогнозам регулятора, показатель инфляции в ближайшие месяцы останется ниже целевого показателя в 3% и стабилизируется лишь в среднесрочный период.