https://sputnik-georgia.ru/20230803/pochemu-v-gruzii-minimalnyy-rost-tsen--otvet-minekonomiki-280889017.html

Почему в Грузии минимальный рост цен – ответ Минэкономики

Почему в Грузии минимальный рост цен – ответ Минэкономики

В Грузии наблюдается снижение цен на такие базовые товары, как топливо и медикаменты, заявил замминистра 03.08.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Снижение цен на базовую продукцию обусловлено целенаправленной политикой Национального банка и правительства Грузии, заявил заместитель министра экономики и устойчивого развития Вахтанг Цинцадзе. Годовой уровень инфляции в июле составил 0,3%. При этом цены снизились на здравоохранение, транспорт и связь, а рост цен на продукты оказался минимальным. Правительство Грузии в последнее время взяло под контроль вопрос ценовой политики. В частности, постоянно осуществляется мониторинг цен на топливо, введены референтные цены на медикаменты и так далее. Между тем Нацбанк отмечает высокую неопределенность инфляционных тенденций на фоне положительных прогнозов. Именно поэтому регулятор принял решение о постепенном выходе из жесткой монетарной политики и с января снизил ставку рефинансирования при показателе уровня инфляции ниже целевого в 3% с 11 до 10,25%. Нацбанк Грузии снизил ставку рефинансирования >>По данным Нацбанка, если экономический рост останется сравнительно высоким на фоне сильного спроса, это создаст дополнительное давление на инфляцию. Между тем регулятор увеличил прогноз годового роста экономики с 5 до 6% по сравнению с 2022 годом. При этом, по прогнозам регулятора, показатель инфляции в ближайшие месяцы останется ниже целевого показателя в 3% и стабилизируется лишь в среднесрочный период.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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