https://sputnik-georgia.ru/20230803/prokhodyaschemu-po-delu-o-tragedii-v-parke-tbilisi-ekspertu-predyavleno-novoe-obvinenie-280844547.html

Проходящему по делу о трагедии в парке Тбилиси эксперту предъявлено новое обвинение

Проходящему по делу о трагедии в парке Тбилиси эксперту предъявлено новое обвинение

Речь идет о восстановлении крыши после разгула стихии по заказу мэрии района Сагареджо 03.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-03T17:26+0400

2023-08-03T17:26+0400

2023-08-03T17:30+0400

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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Сотрудники прокуратуры предъявили эксперту компании "Экспертиза, строительство, дизайн" обвинение в подделке документе и их сбыте. Эксперт уже проходит обвиняемым по делу о гибели подростка в фонтане парка Ваке от удара током по аналогичному обвинению в эпизоде о работе экспертного бюро вместе с директором компании. Следствие установило, что обвиняемый подготовил еще одно поддельное заключение. На этот раз по поводу крыши жилого дома в селе Кочбаани в Кахети. Суд вынес приговор обвиняемым по делу о гибели подростка в фонтане парка Ваке в Тбилиси >>Речь идет о восстановлении крыши после разгула стихии по заказу мэрии района Сагареджо. Эксперт, по версии следствия, так составил акт о соответствии ее нормам и указанной стоимости без проверки и расписался вместо директора, подделав подписи эксперт/инспектора и технического менеджера. Следствие по делу об изготовлении и сбыте поддельных документов продолжается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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