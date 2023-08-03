https://sputnik-georgia.ru/20230803/stavka-refinansirovaniya-do-kontsa-goda-snizitsya-do-95---prognoz-natsbanka-280887962.html
Ставка рефинансирования до конца года снизится до 9,5% – прогноз Нацбанка
Ставка рефинансирования до конца года снизится до 9,5% – прогноз Нацбанка
Текущая ситуация дает возможность начать постепенное смягчение денежно-кредитной политики таким образом, чтобы показатель инфляции оставался низким, заявила и... 03.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-03T21:44+0400
2023-08-03T21:44+0400
2023-08-03T22:05+0400
грузия
новости
экономика
натия турнава
национальный банк грузии
ставка рефинансирования
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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Ставка рефинансирования до конца года при сохранении текущей ситуации снизится до 9,5%, заявила исполняющая обязанности главы Нацбанка Грузии Натия Турнава. Нацбанк Грузии долгое время придерживается жесткой монетарной политики. С марта 2022 года регулятор оставлял ставку рефинансирования в размере 11%. Ставка рефинансирования впервые снизилась спустя 13 месяцев в мае текущего года и составила 10,5%, а уже в августе Нацбанк принял решение снизить ее до 10,25%. По ее словам, этот процесс будет продолжаться и дальше. "В среднесрочной перспективе мы предполагаем, что мы снизим ее до нейтральной ставки в 7%. Другими словами, наша текущая ситуация дает нам возможность начать постепенное смягчение денежно-кредитной политики таким образом, чтобы показатель инфляции оставался низким, и чтобы к концу следующего года инфляция стабилизировалась в рамках целевого показателя 3%", – сказала Турнава. Нацбанк Грузии снизил ставку рефинансирования >>Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе. Ставка рефинансирования в период с сентября по декабрь 2019 года выросла с 6,5 до 9%, после сократилась до 8% в августе 2020 года, а в марте 2021 года снова начала расти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, натия турнава, национальный банк грузии, ставка рефинансирования
грузия, новости, экономика, натия турнава, национальный банк грузии, ставка рефинансирования
Ставка рефинансирования до конца года снизится до 9,5% – прогноз Нацбанка
21:44 03.08.2023 (обновлено: 22:05 03.08.2023)
Текущая ситуация дает возможность начать постепенное смягчение денежно-кредитной политики таким образом, чтобы показатель инфляции оставался низким, заявила и. о. главы Нацбанка
ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Ставка рефинансирования до конца года при сохранении текущей ситуации снизится до 9,5%, заявила исполняющая обязанности главы Нацбанка Грузии Натия Турнава.
Нацбанк Грузии долгое время придерживается жесткой монетарной политики. С марта 2022 года регулятор оставлял ставку рефинансирования в размере 11%. Ставка рефинансирования впервые снизилась спустя 13 месяцев в мае текущего года и составила 10,5%, а уже в августе Нацбанк принял решение снизить ее до 10,25%.
"Мы постепенно смягчаем денежно-кредитную политику. Возможно, мы сделаем это с более осторожными шагами, но план и наш прогноз остаются прежними. Мы предполагаем, что при прочих равных условиях ставка денежно-кредитной политики будет снижена на 1% до 9,5% к концу года", – сказала Турнава.
По ее словам, этот процесс будет продолжаться и дальше.
"В среднесрочной перспективе мы предполагаем, что мы снизим ее до нейтральной ставки в 7%. Другими словами, наша текущая ситуация дает нам возможность начать постепенное смягчение денежно-кредитной политики таким образом, чтобы показатель инфляции оставался низким, и чтобы к концу следующего года инфляция стабилизировалась в рамках целевого показателя 3%", – сказала Турнава.
Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.
Ставка рефинансирования в период с сентября по декабрь 2019 года выросла с 6,5 до 9%, после сократилась до 8% в августе 2020 года, а в марте 2021 года снова начала расти.