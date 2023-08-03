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Три университета Грузии лидируют в списке вузов на Южном Кавказе – рейтинг

Три университета Грузии лидируют в списке вузов на Южном Кавказе – рейтинг

Рейтинг Webometrics – глобальный индикатор научно-исследовательской деятельности вузов в Интернете 03.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-03T12:02+0400

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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Система рейтинга мировых университетов Webometrics опубликовала новые данные, и согласно ранжированному списку вузы Грузии заняли первую тройку среди 50 учебных заведений на Южном Кавказе.Рейтинг Webometrics (Webometrics Ranking of World Universities) представляет собой глобальный индикатор научно-исследовательской деятельности вузов в Интернете. Попадая в сферу внимания этого рейтинга, университет получает возможность сравнить результаты своей научной работы с результатами любого другого университета мира. Для этого необходимо выполнить ряд условий.Первое место в рейтинге занимает Тбилисский государственный университет им. И. Джавахишвили (ТГУ) (1555 место в мире), на втором месте Государственный университет Ильи (Илиауни) (1850 место в мире), и на третьем Грузинский технический университет (ГТУ) (1941 место в мире).Напрасный ажиотаж – Лорткипанидзе о возможном открытии российско-грузинского университета>>Далее следуют университеты Армении и Азербайджана. На седьмом месте оказался еще один грузинский вуз – Университет Грузии (UG) (3776 место в мире), который является первым среди частных высших учебных заведений страны. Всего в рейтинг 50 лучших университетов Южного Кавказа попали 18 университетов Грузии. Смысл рейтинга Webometrics – стимулировать обмен информацией между учеными мира посредством публикации результатов их научных исследований на вузовских сайтах. Подчеркнем, что Webometrics анализирует не образовательную деятельность университета, а представленность его научного потенциала в Интернет-пространстве. Поэтому рейтинг базируется не на количестве посещений и дизайне страниц, а на полноте представления научного контента того или иного вуза в сети.Университеты ГрузииТбилисский государственный университет – первый национальный университет на Кавказе, который был открыт 8 февраля (26 января по старому стилю) 1918 года в день поминовения грузинского царя Давида Агмашенебели (Строителя). В 1989 году университет получил имя его основателя – историка и академика Иванэ Джавахишвили.Государственный университет Ильи основан в 2006 году в результате объединения шести институтов. На данном этапе он является одним из ведущих научно-образовательных учреждений Грузии. Грузинский технический университет основан в 1922 году и является одним из ведущих и самых крупных вузов страны. В нем 12 факультетов, на которых обучаются около 25 тысяч студентов.Университет Грузии – один из самых больших частных университетов страны, который был создан в 2004 году от имени "Общественно-научного университета Грузии". Основателями университета являются доктор исторических наук, мать бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания и доктор исторических наук, профессор Манана Санадзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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