https://sputnik-georgia.ru/20230727/naprasnyy-azhiotazh--lortkipanidze-o-vozmozhnom-otkrytii-rossiysko-gruzinskogo-universiteta-280416254.html

Напрасный ажиотаж – Лорткипанидзе о возможном открытии российско-грузинского университета

Напрасный ажиотаж – Лорткипанидзе о возможном открытии российско-грузинского университета

Заявление директора Грузино-российского общественного центра им. Е. М. Примакова Дмитрия Лорткипанидзе о том, что обсуждается возможность открытия... 27.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-27T15:55+0400

2023-07-27T15:55+0400

2023-07-27T16:22+0400

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Впервые идею основания подобного училища в Грузии Лорткипанидзе озвучил 15 июля в интервью в одном из изданий. Сложилось впечатление, что информация передавалась из уст в уста, и в итоге начала подаваться общественности в "приукрашенной" и видоизмененной форме. Разные СМИ написали, что открытие российско-грузинского университета чуть ли не решенный вопрос. Возмущение сопровождалось тем фактом, что между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, и разговоры о таком вузе в Тбилиси неуместны. Из-за этого министерству образования и науки Грузии пришлось даже распространять специальное заявление, и назвать все "дезинформацией", подчеркнув, что "в образовательной системе Грузии никакая процедура для открытия подобного училища не проходит". Что именно имел в виду глава Центра Примакова, говоря о российско-грузинском университете, и каковы перспективы основания такого образовательного учреждения, Лорткипанидзе рассказал в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия. – Откуда возникла идея создания совместного российско-грузинского университета? – Я прекрасно понимаю, что разговоры о российско-грузинском совместном предприятии или создании учебного заведения вызывают в стране определенные проблемы, потому что на самом деле из-за отсутствия дипломатических и политических отношений вопросы в целом правомерны. Но нельзя забывать, что между Грузией и Россией очень тесные торгово-экономические отношения, есть гуманитарные отношения, отношения между людьми, что очень хорошо было продемонстрировано в результате восстановления прямых авиарейсов, и наши диаспоры очень активно этим пользуются. Российский университет в Грузии не будет открыт – глава Минобразования Грузии>>Настало время поднять вопрос о том, смогут ли Грузия и Россия найти общий язык по таким важным вопросам, которые, так сказать, непосредственно касаются политики. Для формирования повестки политических процессов необходима публичная дипломатия. Чтобы работала публичная дипломатия, которая в данном случае обнулена, необходимо, чтобы народная дипломатия придавала ей импульс. В плане народной дипломатии университетская дипломатия является флагманским, так сказать, важнейшим рычагом, чтобы эти отношения, о которых я вам уже говорил, что торговые отношения растут, а экономические отношения развиваются, все это перешло на "политическое поле". С точки зрения развития публичной дипломатии, создание совместной бесплатной университетской образовательной базы в России или в Грузии было бы очень правильным и адекватным шагом. – Информация о возможности открытия российско-грузинcкого университета в Грузии вызвало настороженную реакцию у части грузинской общественности. Что бы вы им ответили? – Это вызвало большую истерию в оппозиционных кругах и в финансируемых Западом неправительственных организациях. Они забили единую тревогу по этому поводу, и основной упор был сделан на то, что во время акций 7-8 марта 2023 года в центре Тбилиси одним из главных акторов, представляющих общественность, была молодежь, а автор этой идеи якобы хочет отнять у них молодежь. На самом деле смотрите, что происходит. Университет имени Ильи Чавадзе буквально превратился в филиал Сороса (Фонд американского миллиардера Джорджа Сороса "Открытое общество – Грузия" – прим.). Он стал одной из главных опор для посольства США в Грузии. Мы очень хорошо видим, что есть неаккредитованные учебные заведения. Я нашел информацию об очень интересном журналистском расследовании, в котором говорится, что Батумская турецкая школа – это неаккредитованная школа, где процесс обучения ведется только на турецком языке. Откроется ли в Грузии российско-грузинский университет – ответ министерства>>Есть училища, в которых обучение настолько дорогое, что его не могут позволить себе 99% жителей Грузии. Это, например, Грузино-американская академия, в которой стоимость обучения за один год составляет 19 тысяч лари (около 7,5 тыс. долларов). Есть также Школа "Баксвуда", Французский колледж, Итальянский колледж и многие другие учреждения, которые просто недоступны для молодежи из обычной семьи. Поэтому, если будет создана грузино-российская университетская база с учетом самых инновационных мировых стандартов, я имею в виду в данном случае, например, возможность создания технологического университета, это станет хорошей возможностью для грузинской молодежи получить качественное и, самое главное, бесплатное образование.База технических вузов в России находится на очень высоком уровне, и по своей квалификации он входит в пятерку лучших в мире. Есть очень серьезные направления в гуманитарной сфере, то же самое в дипломатическом направлении и т. д. – Какие еще направления можно передать из России в Грузию? – В ходе последней встречи в Санкт-Петербурге, которая проходила в поселке Лосево, где были представлены наши профессора на базе Грузино-Российского общественного центра, бывший замминистра сельского хозяйства, профессор и доктор наук Гоча Цопурашвили провел индивидуальные встречи с правительством Санкт-Петербурга. На них была затронута очень интересная тема, а именно – обмен опытом внедрения стандартов биоагропромышленности с грузинской стороной.Может быть многие не знают и нужно сказать, что производство зеленого, биосельского хозяйства в России является одним из главных приоритетов. И еще следует сказать, что мировой опыт, так сказать, опирается на базу российских университетов в этом направлении. Если есть возможность передать какой-то опыт Грузии в плане аграрной экономики, биоагропромышленности, сельского хозяйства, то как можно от него отказаться, если он будет очень легкодоступен. Честно об отношениях двух стран: в Ленобласти проходит Грузино-российский диалог 2023>>В таком случае я вам говорю и еще раз подчеркиваю о перспективах получения бесплатного образования. Именно такие перспективы существуют в Германии, где государство субсидирует возможность получения высшего образования. И когда в Грузии есть недоступные образовательные центры, в виде грузино-американских, грузино-британских академий, где могут получить образование только дети элиты, естественно возникает вопрос, почему наши стратегические партнеры хотя бы раз за все эти 20 лет не заинтересовались открытием в Грузии какого-нибудь общедоступного образовательного учреждения. Такого нет и никогда не было. И когда мы подняли вопрос о создании такого прецедента на базе грузино-российского университета, на гипотетической основе, мы говорим о концепции, мы говорим об идее, у нас пока нет ничего практического, ничего осязаемого. У нас также не было контакта с властью, и в этом процессе нельзя идти на такие спекуляции, на которые идет оппозиция, пытаясь поставить власть в неловкое положение. Здесь речь идет об общей идее и концепции с двумя направлениями. Первое – доступность образования, второе – развитие университетской дипломатии, продвигающей дипломатию. Эти две вещи здесь очень важны. – Вы заявили, что уже присматриваете территорию для будущего университета. Удалось найти? – Подбор места – это моя личная инициатива, как директора Грузино-Российского общественного центра, чтобы параллельно с развитием этой концепции найти место в регионе, речь не идет только о Тбилиси. У нас много заброшенных флагманских училищ советской эпохи. Например, Сельскохозяйственный техникум в селе Диди Джихаиши. Это очень большое здание с огромной инфраструктурой, основным направлением которого было шелководство. Это здание полностью заброшено. Я не знаю, какая ситуация на данный момент. Вот почему я хочу найти такие места. Я ищу места в перспективе. Для того, чтобы концепция приобрела законченный, аргументированный, обоснованный вид, необходимо, чтобы все было продумано до того, как будет представлено общественности. И на это все требуется время. – Вы упомянули свой визит в Санкт-Петербург, что еще удалось обсудить во время визита? – Обсуждается открытые прямого авиасообщения между Петербургом и Тбилиси. Когда мы были в Лосево на конференции, там присутствовал представитель правительства Петербурга. Оказывается, у Петербурга есть свое независимое автономное правление. И в рамках этого правления было принято решение принять нашего представителя. И наш профессор Гоча Цопурашвили присутствовал на этой встрече, где и было озвучено желание, чтобы из Петербурга в Тбилиси были назначены прямые авиарейсы. И благодаря нашей коммуникации мы смогли связать друг с другом Georgian Airways и правительство Петербурга. Теперь дело за ними, как они решат – вопрос времени. Также разговор коснулся и пересмотра цен на авиабилеты, которые стоят дорого. Было подчеркнуто, что на эти цели будет предоставлена государственная субсидия. Мы опираемся на опыт тех государств, которые очень активно субсидирует перелеты, например, венгерский Wizzair и турецкий Pegasus, которые пользуются большой популярностью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, россия, санкт-петербург, дмитрий лорткипанидзе, тбилиси, сша, грузино-российский общественный центр, georgian airways, авиасообщение россии и грузии, грузино-российские отношения