https://sputnik-georgia.ru/20230803/v-gruzii-vnov-zayavili-o-soblyudenii-antirossiyskikh-sanktsiy-280883769.html

В Грузии вновь заявили о соблюдении антироссийских санкций

В Грузии вновь заявили о соблюдении антироссийских санкций

Служба доходов сообщила об ограничении экспорта и реэкспорта автомобилей из США в Россию 03.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-03T18:51+0400

2023-08-03T18:51+0400

2023-08-03T18:51+0400

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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Россия не сможет обойти международные санкции в Грузии, и решение Службы доходов Минфина является частью той политики, которую целенаправленно проводят грузинские власти, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", глава парламентского комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе. Ранее Служба доходов сообщила об ограничении экспорта и реэкспорта автомобилей из США в Россию. Кроме того, по данным ведомства, с 26 сентября 2023 года и в Россию, и Беларусь будет введено ограничение на поставку автомобилей из стран Евросоюза, в соответствии с 11 пакетом санкций. Как отметил депутат, на кампании дезинформации и истерии уже давно поставлена точка. "Особенно, когда в Грузии были координаторы по санкциям из Америки, Евросоюза и Великобритании, и они сказали, что Грузия является образцовой в плане сотрудничества", – подчеркнул Самхарадзе. Власти Грузии готовы к сотрудничеству, а в случае наличия каких-либо погрешностей, готовы все исправить, отметил в свою очередь генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе. Ограничения на импорт автомобилей из Грузии коснется и Беларуси – Служба доходов >>"Но хочу подчеркнуть, что мы не предпримем такой шаг, который может быть вредным для нашей страны", – заявил Каладзе. В связи с этим Каладзе привел пример Польши – страны, которая присоединяется к международным антироссийским санкциям. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша не будет открывать свой рынок для украинского зерна после прекращения действия "зерновой сделки". При этом он отметил, что Польша готова обеспечивать транзит украинского зерна. Власти Польши признали, что отношения с Украиной в последнее время ухудшились на фоне высказываний украинских политиков. Один из спорных вопросов – отказ Польши открыть свою границу для украинского зерна. Киев считает это решение популизмом. Варшава заявляет, что уже и так много помогает Украине и имеет право защищать свое сельское хозяйство, не выслушивая критику вместо благодарности. Грузия и международные санкции Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. Оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, польша, украина, сша, каха каладзе, грузинская мечта - демократическая грузия, антироссийские санкции, обострение ситуации вокруг украины