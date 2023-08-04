https://sputnik-georgia.ru/20230804/vse-turisticheskie-obekty-razrusheny---gornyy-kurort-gruzii-otorvan-ot-vneshnego-mira--280891069.html

Все туристические объекты разрушены - горный курорт Грузии оторван от внешнего мира

Все туристические объекты разрушены - горный курорт Грузии оторван от внешнего мира

Жертвами стихийного бедствия в Шови, по последним данным, стали два человека, более 150 человек доставлены в безопасное место 04.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-04T02:20+0400

2023-08-04T02:20+0400

2023-08-04T02:32+0400

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шови

западная грузия

служба по управлению чрезвычайными ситуациями

оползень в шови

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ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Оползень практически уничтожил все туристические объекты на высокогорном курорте Шови в Западной Грузии и повредил инфраструктуру, оторвав курорт от внешнего мира, заявил губернатор региона Рача-Лечхуми и Квемо Сванети Папуна Маргвелидзе телеканалу "Рустави 2". В результате оползня, который сошел в Шови 3 августа около 15:00 по местному времени, погибли два человека. Разрушены мосты и повреждена дорога на въезде в Шови. Спасатели и полиция отправились на место стихийного бедствия на вертолетах Погранполиции МВД, чтобы эвакуировать людей.По его словам, спасатели приступили к работе сразу же. Они пешком добрались до места происшествия, а позже подключились вертолеты пограничной полиции. Поисково-спасательные работы ведутся беспрерывно. "Инфраструктура Шови достаточно пострадала. Все те туристические объекты, которые были, фактически уничтожены", - заявил Маргвелидзе. Подсчет ущерба, по его словам, будет идти параллельно спасательной операции. Разыскиваются 50 человек после оползня на горном курорте Грузии>>Губернатор также сказал, что ведется работа над установлением личностей погибших. В настоящее время более 150 человек, которые были в Шови во время схода оползня, находятся в безопасном месте вместе с пожарными-спасателями и сотрудниками полиции. С утра их начнут вывозить на вертолетах. Между тем, на связь не выходят 50 человек. Глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили выразил надежду, что они находятся среди тех 150, которые были доставлены в безопасное место. "Есть дублированная информация, которую нужно перепроверить и отфильтровать", - сказал он.Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, туризм, шови, западная грузия, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, оползень в шови