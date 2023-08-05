https://sputnik-georgia.ru/20230805/chislo-pogibshikh-pri-skhode-opolznya-v-shovi-vozroslo-do-15-280956994.html
Число погибших при сходе оползня в Шови увеличилось до 15
Число погибших при сходе оползня в Шови увеличилось до 15
На данный момент в операции принимают участие 400 спасателей и 200 военных 05.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-05T16:26+0400
2023-08-05T16:26+0400
2023-08-05T16:48+0400
шови
оползень в шови
новости
грузия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/05/280952027_6:233:1314:969_1920x0_80_0_0_a7c31d5000f4cc54aed533866e4ea95d.jpg
ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Число погибших при сходе оползня в курортном Шови опять увеличилось – спасатели нашли тело 15-го пропавшего, передает Первый канал со ссылкой на МВД Грузии.По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 15 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. К этому времени спасатели эвакуировали 210 человек. Накануне сообщалось о поиске 25 пропавших без вести.Ситуация на месте схода оползня в Шови очень сложная – глава Минрегионов >>>На данный момент в операции принимают участие 400 спасателей и 200 военных. Кроме того, задействованы вертолеты пограничной полиции и спецтехника.Специалисты утверждают, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы.Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, говорят эксперты.Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
шови
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/05/280952027_144:193:1305:1064_1920x0_80_0_0_1db7899ea6ab50df63492f66785de5a1.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
шови, оползень в шови, новости, грузия, происшествия
шови, оползень в шови, новости, грузия, происшествия
Число погибших при сходе оползня в Шови увеличилось до 15
16:26 05.08.2023 (обновлено: 16:48 05.08.2023)
На данный момент в операции принимают участие 400 спасателей и 200 военных
ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Число погибших при сходе оползня в курортном Шови опять увеличилось – спасатели нашли тело 15-го пропавшего, передает Первый канал со ссылкой на МВД Грузии.
По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 15 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. К этому времени спасатели эвакуировали 210 человек. Накануне сообщалось о поиске 25 пропавших без вести.
На данный момент в операции принимают участие 400 спасателей и 200 военных. Кроме того, задействованы вертолеты пограничной полиции и спецтехника.
Специалисты утверждают, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы.
Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, говорят эксперты.
Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).