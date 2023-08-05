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Число жертв оползня в Шови увеличилось до 17

Число жертв оползня в Шови увеличилось до 17

Спасатели активно продолжают искать пропавших в зоне стихии 05.08.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Количество жертв оползня на курорте Шови вновь увеличилось – спасатели обнаружили в зоне стихии тело семнаднатого по счету пропавшего, передает Первый канал со ссылкой на МВД Грузии.По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 17 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. К этому времени спасатели эвакуировали 210 человек. Ищут 19 пропавших без вести.Ситуация на месте схода оползня в Шови очень сложная – глава Минрегионов >>>На данный момент в операции принимают участие 400 спасателей и 200 военных. Кроме того, задействованы вертолеты пограничной полиции и спецтехника.Специалисты утверждают, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы. Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, говорят эксперты.Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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