https://sputnik-georgia.ru/20230805/chislo-zhertv-smertnosnogo-opolznya-v-shovi-vozroslo-do-16-280959891.html

Число жертв смертоносного оползня в Шови возросло до 16

Число жертв смертоносного оползня в Шови возросло до 16

Накануне сообщалось о поиске 25 пропавших без вести 05.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-05T18:51+0400

2023-08-05T18:51+0400

2023-08-05T20:04+0400

шови

оползень в шови

происшествия

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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Тело шестнадцатого по счету пропавшего обнаружили спасатели в зоне стихии на курорте Шови, передает Первый канал со ссылкой на МВД Грузии.По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 16 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. К этому времени спасатели эвакуировали 210 человек. Накануне сообщалось о поиске 25 пропавших без вести.Ситуация на месте схода оползня в Шови очень сложная – глава Минрегионов >>>На данный момент в операции принимают участие 400 спасателей и 200 военных. Кроме того, задействованы вертолеты пограничной полиции и спецтехника.Специалисты утверждают, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы.Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, говорят эксперты.Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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