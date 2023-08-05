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Число жертв смертоносного оползня в Шови возросло до 16
Число жертв смертоносного оползня в Шови возросло до 16
Накануне сообщалось о поиске 25 пропавших без вести 05.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-05T18:51+0400
2023-08-05T18:51+0400
2023-08-05T20:04+0400
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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Тело шестнадцатого по счету пропавшего обнаружили спасатели в зоне стихии на курорте Шови, передает Первый канал со ссылкой на МВД Грузии.По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 16 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. К этому времени спасатели эвакуировали 210 человек. Накануне сообщалось о поиске 25 пропавших без вести.Ситуация на месте схода оползня в Шови очень сложная – глава Минрегионов >>>На данный момент в операции принимают участие 400 спасателей и 200 военных. Кроме того, задействованы вертолеты пограничной полиции и спецтехника.Специалисты утверждают, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы.Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, говорят эксперты.Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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шови, оползень в шови, происшествия, новости, грузия
шови, оползень в шови, происшествия, новости, грузия
Число жертв смертоносного оползня в Шови возросло до 16
18:51 05.08.2023 (обновлено: 20:04 05.08.2023)
Накануне сообщалось о поиске 25 пропавших без вести
ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Тело шестнадцатого по счету пропавшего обнаружили спасатели в зоне стихии на курорте Шови, передает Первый канал со ссылкой на МВД Грузии.
По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 16 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. К этому времени спасатели эвакуировали 210 человек. Накануне сообщалось о поиске 25 пропавших без вести.
На данный момент в операции принимают участие 400 спасателей и 200 военных. Кроме того, задействованы вертолеты пограничной полиции и спецтехника.
Специалисты утверждают, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы.
Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, говорят эксперты.
Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).