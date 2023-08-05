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Какие ядовитые растения, способные убить человека, встречаются в Грузии?
Какие ядовитые растения, способные убить человека, встречаются в Грузии?
Воздействие ядовитых растений на организм человка может быть внутренним, т. е. отравление, и внешним, к примеру, ожог кожи при контакте 05.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-05T17:30+0400
2023-08-05T17:30+0400
растения
грузия
общество
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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. В Грузии растет множество ядовитых растений, при прикосновении к которым человек не отравляется, но при попадании в организм или полость рта их плода и даже листьев может умереть. Самыми ядовитыми растениями, встречающимися в Грузии, являются:Напомним, что воздействие ядовитых растений на организм человека может быть внутренним, т. е. отравление, и внешним, к примеру, ожог кожи при контакте с растениями.Змеи в Грузии – статистика и правила поведения &gt;&gt;&gt;Что касается отравления, оно может вызывать слабость, головную боль, головокружение, першение в горле, боли в животе, пищевое отравление, рвоту, диарею, расстройство зрения и слуха, а в особо тяжелых случаях – паралич и даже летальный исход. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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растения, грузия, общество
растения, грузия, общество

Какие ядовитые растения, способные убить человека, встречаются в Грузии?

17:30 05.08.2023
© photo: Sputnik / Ekaterina ChesnokovaОлеандр
Олеандр - Sputnik Грузия, 1920, 05.08.2023
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Воздействие ядовитых растений на организм человка может быть внутренним, т. е. отравление, и внешним, к примеру, ожог кожи при контакте
ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. В Грузии растет множество ядовитых растений, при прикосновении к которым человек не отравляется, но при попадании в организм или полость рта их плода и даже листьев может умереть.
Самыми ядовитыми растениями, встречающимися в Грузии, являются:
Белена – в Лечхуми (регион Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети) местные жители называют ее "Лесным тютюном". В Грузии растет три разновидности этого растения. Самым распространенным считается белена черная, которую называют одним из самых ядовитых растений;
Дурман – по ядовитости не уступает белене. В Грузии встречается две разновидности этого растения. Распространен почти во всех нижних поясах гор Кавказа;
Тис ягодный – медленнорастущие деревья или кустарники высотой от 1 до 20 метров, может вырасти и до 28 метров. Возраст самого старого тиса ягодного – четыре тысячи лет. Его побеги и хвойные окончания отравляют лошадей и ослов;
Олеандр – самый распространенный из декоративных растений в Грузии. У него есть сильный, смертельный яд. Опасен для человека, если попадет в полость рта, при прикосновении растение не несет для человека никакой опасности;
Белладонна – встречается в разных уголках Грузии (в Колхети, Картли, Кахети). Опасны как ее цветы, так и листья. После их приема человек может умереть или получить серьезное повреждение глаз.
Напомним, что воздействие ядовитых растений на организм человека может быть внутренним, т. е. отравление, и внешним, к примеру, ожог кожи при контакте с растениями.
Змеи в Грузии – статистика и правила поведения >>>
Что касается отравления, оно может вызывать слабость, головную боль, головокружение, першение в горле, боли в животе, пищевое отравление, рвоту, диарею, расстройство зрения и слуха, а в особо тяжелых случаях – паралич и даже летальный исход.
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