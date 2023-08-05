https://sputnik-georgia.ru/20230805/kakie-yadovitye-rasteniya-sposobnye-ubit-cheloveka-vstrechayutsya-v-gruzii-280946860.html

Какие ядовитые растения, способные убить человека, встречаются в Грузии?

Какие ядовитые растения, способные убить человека, встречаются в Грузии?

Воздействие ядовитых растений на организм человка может быть внутренним, т. е. отравление, и внешним, к примеру, ожог кожи при контакте 05.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-05T17:30+0400

2023-08-05T17:30+0400

2023-08-05T17:30+0400

растения

грузия

общество

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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. В Грузии растет множество ядовитых растений, при прикосновении к которым человек не отравляется, но при попадании в организм или полость рта их плода и даже листьев может умереть. Самыми ядовитыми растениями, встречающимися в Грузии, являются:Напомним, что воздействие ядовитых растений на организм человека может быть внутренним, т. е. отравление, и внешним, к примеру, ожог кожи при контакте с растениями.Змеи в Грузии – статистика и правила поведения >>>Что касается отравления, оно может вызывать слабость, головную боль, головокружение, першение в горле, боли в животе, пищевое отравление, рвоту, диарею, расстройство зрения и слуха, а в особо тяжелых случаях – паралич и даже летальный исход. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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растения, грузия, общество