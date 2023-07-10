https://sputnik-georgia.ru/20230710/zmei-v-gruzii---statistika-i-pravila-povedeniya-279405168.html

Змеи в Грузии – статистика и правила поведения

Змеи в Грузии – статистика и правила поведения

Змея не нападает на человека сразу, предварительно она начинает шипеть, сообщил специлист 10.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-10T15:35+0400

2023-07-10T15:35+0400

2023-07-10T17:36+0400

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ТБИЛИСИ, 10 июл— Sputnik. Восемь видов змей в Грузии, из 24 распространенных в стране, являются ядовитыми, самая опасная из них – гюрза, заявил герпетолог Рати Мамукашвили на пресс-конференции. В последнее время в грузинском сегменте соцсети пользователи все чаще стали делиться фотографиями змей, которые встречались в разных регионах Грузии, из-за чего жители страны заговорили об увеличении количества пресмыкающихся в стране.Специалист сообщил, что из-за того, что фотографии практически всех пойманных змей выкладывали в соцсети, начался ажиотаж, якобы в этом году в Грузии зафиксировано нашествие змей, а это не соответствует действительности.Уход за детьми на море - советы профессора туристам>>Пик периода, когда жителям страны встречались змеи, прошел, отметил герпетолог, и сообщил, что этот год ничем не отличается от предыдущих. Больше всего в Грузии распространены безногие ящерицы – желтопузики, которых также называют змеями. По словам специалиста, они безобидны для людей и уничтожают грызунов.Самой агрессивной змеей, встречающейся в Тбилиси, считается краснобрюхий полоз. Он также, как и другие змеи, не нападает на людей и старается избегать их, этот вид не является ядовитым.Что делать при укусе ядовитой змеиНаиболее опасный вид ядовитых змей, из распространенных в Грузии, – гюрза. Гюрза – самый крупный представитель змей семейства гадюковых в фауне бывшего СССР.Ареал распространения гюрзы в Грузии – это юго-восточная часть. Специалист отмечает, что гюрза не агрессивный вид змей и всячески старается избегать встречи с людьми, поскольку воспринимает их как опасность.Место укуса ядовитой змеи может распухнуть, почернеть. В таких случаях необходимо лечь, выпить много воды и позвонить в Службу по управлению чрезвычайными ситуациями по номеру 112 или самому отправиться в ближайший медпункт.Новые технологии помогут бороться с пожарами в национальном парке в Боржоми>>Герпетолог назвал мифом распространенное в народе мнение, что после укуса змеи нужно высасывать яд, выжигать и так далее. По его словам, это совершенно не эффективные и не рекомендованные методы.Специалист отмечает, что ядовитая змея может укусить человека, но при этом не выпустить яд, так как дорожит им и максимально старается не растрачивать. Укус неядовитых змей не может принести вреда здоровью человека – они не опасны и не заносят инфекцию Что делать, если вы встретили змеюЕсли вы встретили змею, самое главное не попытаться поймать ее руками. Именно в таких случаях чаще всего змеи нападают и кусают людей, отметил герпетолог.Необходимо сделать несколько шагов назад и таким образом дать змее возможность уйти, желательно запомнить, в каком направлении уползет пресмыкающееся, чтобы сообщить специалистам, отметил он.Специалист отметил, что змеи нападают не сразу, предварительно они начинают шипеть, чтобы человек мог отойти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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