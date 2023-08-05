https://sputnik-georgia.ru/20230805/my-nadeemsya-nayti-zhivykh-na-kurorte-shovi--glava-minzdrava--280957527.html
Мы надеемся найти живых на курорте Шови – глава Минздрава
Мы надеемся найти живых на курорте Шови – глава Минздрава
На месте стихийного бедствия тысячи кубометров земли, высота которой 4-5 метров, что сильно осложняет работу спасателей, заявил министр 05.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-05T16:52+0400
2023-08-05T16:52+0400
2023-08-05T23:07+0400
шови
оползень в шови
минздрав
зураб азарашвили
новости
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/05/280964683_3:206:1459:1025_1920x0_80_0_0_21bdb694fb460281335145ffdf079b15.jpg
ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Все силы в зоне стихийного бедствия на курорте Шови сосредоточены на поисках живых, заявил министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили. По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 15 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. К этому времени спасатели эвакуировали 210 человек. Поиски еще 20-25 человек человек продолжаются.По его словам, на месте стихийного бедствия тысячи кубометров земли, высота которой 4-5 метров, что сильно осложняет работу спасателей. "На всех локациях открыт поисковый фронт – как в реке, так и на территории рядом. Также ведутся поисковые работы в месте эпицентра", – сказал Азарашвили. При этом он отметил, что там, где спасатели находят группы погибших, им приходится работать очень осторожно. Также, по словам Азарашвили, в особом режиме работают медики, часть из них находится в селах и следит за состоянием родственников пропавших без вести.Ситуация на месте схода оползня в Шови очень сложная – глава Минрегионов >>>На данный момент в операции принимают участие 400 спасателей и 200 военных. Кроме того, задействованы вертолеты пограничной полиции и спецтехника. Сход оползня спровоцировали обильные осадки, таяние ледников и селевые потоки, заявила председатель парламентского комитета по вопросам охраны окружающей среды Майя Битадзе. Эксперты утверждают, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы. При этом, на данном этапе они исключают опасность повторения подобного стихийного бедствия в Шови.Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
шови
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/05/280964683_210:180:1391:1066_1920x0_80_0_0_bb46e1af8cacb6cd44eae746c15f2990.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
шови, оползень в шови, минздрав, зураб азарашвили, новости, происшествия
шови, оползень в шови, минздрав, зураб азарашвили, новости, происшествия
Мы надеемся найти живых на курорте Шови – глава Минздрава
16:52 05.08.2023 (обновлено: 23:07 05.08.2023)
На месте стихийного бедствия тысячи кубометров земли, высота которой 4-5 метров, что сильно осложняет работу спасателей, заявил министр
ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Все силы в зоне стихийного бедствия на курорте Шови сосредоточены на поисках живых, заявил министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили.
По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 15 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. К этому времени спасатели эвакуировали 210 человек. Поиски еще 20-25 человек человек продолжаются.
"Мы находимся в эпицентре стихии, где ведутся масштабные поисковые работы. Как вы видите, работают несколько десятков единиц техники, координированно работают госведомства, служба спасения, полиция и подразделения военных. Предпринимаются все попытки, если есть шанс еще найти живых", – сказал Азарашвили.
По его словам, на месте стихийного бедствия тысячи кубометров земли, высота которой 4-5 метров, что сильно осложняет работу спасателей.
"На всех локациях открыт поисковый фронт – как в реке, так и на территории рядом. Также ведутся поисковые работы в месте эпицентра", – сказал Азарашвили.
При этом он отметил, что там, где спасатели находят группы погибших, им приходится работать очень осторожно.
Также, по словам Азарашвили, в особом режиме работают медики, часть из них находится в селах и следит за состоянием родственников пропавших без вести.
На данный момент в операции принимают участие 400 спасателей и 200 военных. Кроме того, задействованы вертолеты пограничной полиции и спецтехника.
Сход оползня спровоцировали обильные осадки, таяние ледников и селевые потоки, заявила председатель парламентского комитета по вопросам охраны окружающей среды Майя Битадзе.
Эксперты утверждают, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы. При этом, на данном этапе они исключают опасность повторения подобного стихийного бедствия в Шови.
Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).