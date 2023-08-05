https://sputnik-georgia.ru/20230805/my-nadeemsya-nayti-zhivykh-na-kurorte-shovi--glava-minzdrava--280957527.html

Мы надеемся найти живых на курорте Шови – глава Минздрава

Мы надеемся найти живых на курорте Шови – глава Минздрава

На месте стихийного бедствия тысячи кубометров земли, высота которой 4-5 метров, что сильно осложняет работу спасателей, заявил министр 05.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-05T16:52+0400

2023-08-05T16:52+0400

2023-08-05T23:07+0400

шови

оползень в шови

минздрав

зураб азарашвили

новости

происшествия

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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Все силы в зоне стихийного бедствия на курорте Шови сосредоточены на поисках живых, заявил министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили. По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 15 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. К этому времени спасатели эвакуировали 210 человек. Поиски еще 20-25 человек человек продолжаются.По его словам, на месте стихийного бедствия тысячи кубометров земли, высота которой 4-5 метров, что сильно осложняет работу спасателей. "На всех локациях открыт поисковый фронт – как в реке, так и на территории рядом. Также ведутся поисковые работы в месте эпицентра", – сказал Азарашвили. При этом он отметил, что там, где спасатели находят группы погибших, им приходится работать очень осторожно. Также, по словам Азарашвили, в особом режиме работают медики, часть из них находится в селах и следит за состоянием родственников пропавших без вести.Ситуация на месте схода оползня в Шови очень сложная – глава Минрегионов >>>На данный момент в операции принимают участие 400 спасателей и 200 военных. Кроме того, задействованы вертолеты пограничной полиции и спецтехника. Сход оползня спровоцировали обильные осадки, таяние ледников и селевые потоки, заявила председатель парламентского комитета по вопросам охраны окружающей среды Майя Битадзе. Эксперты утверждают, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы. При этом, на данном этапе они исключают опасность повторения подобного стихийного бедствия в Шови.Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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шови, оползень в шови, минздрав, зураб азарашвили, новости, происшествия