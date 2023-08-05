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https://sputnik-georgia.ru/20230805/strashnaya-kartina--spiker-parlamenta-gruzii-o-tragedii-na-kurorte-shovi-280961584.html
Страшная картина – спикер парламента Грузии о трагедии на курорте Шови
Страшная картина – спикер парламента Грузии о трагедии на курорте Шови
Территория в 50 гектаров полностью покрыта каменистой массой высотой в среднем 4 метра, под которой оказалось все, сказал Папуашвили 05.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-05T20:20+0400
2023-08-05T23:08+0400
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оползень в шови
шалва папуашвили
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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. На месте тяжелейшая ситуация – масштаб трагедии огромен, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 17 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. К этому времени спасатели эвакуировали 210 человек. Ищут 19 пропавших без вести. По его словам, подобный масштаб стихийного бедствия редок, и это тяжело. "В целом стихия такого масштаба – редкость, и чем ближе ее видишь, тем тяжелее на это смотреть. У меня была возможность поговорить с теми людьми, которые ищут пропавших членов семьи. Безусловно, они в тяжелом положении, и трудно подыскать слова, которые их успокоят", – сказал Папуашвили. Россиянка погибла во время оползня на курорте Шови в Грузии &gt;&gt;&gt;Спасателям приходится работать в очень тяжелых условиях, добавил спикер парламента. "Эта каменистая масса пропитана водой и мягкая, как болото, ходить по ней невозможно. Сложно технике и людям, но есть зоны, где были обнаружены погибшие, и им уделяется особое внимание. Там же были и обнаружены тела сегодня", – отметил Папуашвили. На данный момент в операции принимают участие 400 спасателей и 200 военных. Кроме того, задействованы вертолеты пограничной полиции и спецтехника. Специалисты утверждают, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы. Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, говорят эксперты. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети). Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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шови, оползень в шови, шалва папуашвили, новости, грузия, происшествия, общество
шови, оползень в шови, шалва папуашвили, новости, грузия, происшествия, общество

Страшная картина – спикер парламента Грузии о трагедии на курорте Шови

20:20 05.08.2023 (обновлено: 23:08 05.08.2023)
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaПоиски пропавших в зоне оползня в Шови
Поиски пропавших в зоне оползня в Шови - Sputnik Грузия, 1920, 05.08.2023
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
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Территория в 50 гектаров полностью покрыта каменистой массой высотой в среднем 4 метра, под которой оказалось все, сказал Папуашвили
ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. На месте тяжелейшая ситуация – масштаб трагедии огромен, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.
По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 17 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. К этому времени спасатели эвакуировали 210 человек. Ищут 19 пропавших без вести.

"На месте тяжелейшая ситуация. Чем ближе мы ее видим, тем больше приходит осознание, какой масштаб был у стихии. Территория примерно в 50 гектаров полностью покрыта в среднем на 4 метра каменистой массой, под которой оказалось все", – сказал Папуашвили.

По его словам, подобный масштаб стихийного бедствия редок, и это тяжело.
© Courtesy of Ministry of Internal Affairs of Georgia Поисково-спасательная операция в зоне стихии в Шови
Поисково-спасательная операция в зоне стихии в Шови - Sputnik Грузия, 1920, 05.08.2023
Поисково-спасательная операция в зоне стихии в Шови
© Courtesy of Ministry of Internal Affairs of Georgia
"В целом стихия такого масштаба – редкость, и чем ближе ее видишь, тем тяжелее на это смотреть. У меня была возможность поговорить с теми людьми, которые ищут пропавших членов семьи. Безусловно, они в тяжелом положении, и трудно подыскать слова, которые их успокоят", – сказал Папуашвили.
Россиянка погибла во время оползня на курорте Шови в Грузии >>>
Спасателям приходится работать в очень тяжелых условиях, добавил спикер парламента.
© Ministry of Internal Affairs of Georgia Поиски пропавших в зоне стихии в Шови (Рача)
Поиски пропавших в зоне стихии в Шови (Рача) - Sputnik Грузия, 1920, 05.08.2023
Поиски пропавших в зоне стихии в Шови (Рача)
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
"Эта каменистая масса пропитана водой и мягкая, как болото, ходить по ней невозможно. Сложно технике и людям, но есть зоны, где были обнаружены погибшие, и им уделяется особое внимание. Там же были и обнаружены тела сегодня", – отметил Папуашвили.
На данный момент в операции принимают участие 400 спасателей и 200 военных. Кроме того, задействованы вертолеты пограничной полиции и спецтехника.
© Ministry of Internal Affairs of Georgia Поиски пропавших в зоне стихии в Шови (Рача)
Поиски пропавших в зоне стихии в Шови (Рача) - Sputnik Грузия, 1920, 05.08.2023
Поиски пропавших в зоне стихии в Шови (Рача)
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
Специалисты утверждают, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы. Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, говорят эксперты.
Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).
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