https://sputnik-georgia.ru/20230806/eksperty-nazvali-prichinu-tragedii-v-shovi---predvaritelnoe-zaklyuchenie-280988283.html

Эксперты назвали причину трагедии в Шови – предварительное заключение

Эксперты назвали причину трагедии в Шови – предварительное заключение

Национальное агентство окружающей среды опубликовало предварительную оценку природных явлений, развившихся в долине реки Бубисцкали, согласно которой к... 06.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-06T23:01+0400

2023-08-06T23:01+0400

2023-08-06T23:17+0400

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оползень в шови

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Как указано в заключении, 3 августа 2023 года произошло совпадение нескольких природных геологических и гидрометеорологических явлений – интенсивное таяние ледника, осадки в виде дождя, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в долине Бубисцкали, что привело к образованию селевого потока экстремального характера. Упомянутому процессу способствовали повышенный в последнее время температурный фон воздуха, интенсивное таяние ледников, вызванное изменением климата, и сопутствующие атмосферные осадки. Скальный массив и часть ледниковой массы, пришедшие в динамику, трансформировались в ледниковый селевой поток в верхней части долины. В средней и нижней части долины по обеим сторонам течение, прошедшее через русло с большой скоростью, вызвало подмыв подножий склонов и появление так называемых оползневых тел. В это время вдоль реки формировались новые оползнево-эрозионные очаги разного масштаба. Практически во всех притоках Бубисцкали. На основании анализа данных гидрологической станции (автоматического датчика учета расхода воды) на реке Чанчахи установлено, что в долине реки Бубисцкали не было длительного застоя воды ни до стихии, ни во время ее развития. Как указано в заключении, с учетом состава селевого потока, наклона долины (энергетического потенциала), морфологических условий и удаленности от зоны зачатия-активации стихийного бедствия, по предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь района коттеджей в Шови за 8-10 минут. С учетом гидроморфологических параметров долины реки Бубисцкали, проведение каких-либо капитальных защитных мероприятий в зоне формирования паводков и транзитной зоны нецелесообразно. Выводы: В документе отмечается, что специалисты Национального агентства окружающей среды продолжают дополнительные гидрометеорологические и геологические исследования в долине реки Бубисцкали, на основании которых будут разработаны рекомендации для реализации дальнейших мероприятий. Заключение было составлено на основании наблюдения за геологическими, метеорологическими и гидрологическими параметрами исторических и современных данных, в том числе дешифрированной информации спутниковых, радиолокационных и аэрофотоснимков. Трагедия на курорте Шови - поисковые работы ведутся на семи участках >>Также использовалась камерная обработка данных, полученных в результате полевых гидрометеорологических и геологических исследований, анализа и обобщения экспертных знаний. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, новости, наука, происшествия, национальное агентство окружающей среды, оползень в шови