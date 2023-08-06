Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230806/eksperty-nazvali-prichinu-tragedii-v-shovi---predvaritelnoe-zaklyuchenie-280988283.html
Эксперты назвали причину трагедии в Шови – предварительное заключение
Эксперты назвали причину трагедии в Шови – предварительное заключение
Национальное агентство окружающей среды опубликовало предварительную оценку природных явлений, развившихся в долине реки Бубисцкали, согласно которой к... 06.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-06T23:01+0400
2023-08-06T23:17+0400
в мире
новости
наука
происшествия
национальное агентство окружающей среды
оползень в шови
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/06/280982818_0:286:3071:2013_1920x0_80_0_0_9f351e0dcfd18d44861fa4c79a1a5740.jpg
Как указано в заключении, 3 августа 2023 года произошло совпадение нескольких природных геологических и гидрометеорологических явлений – интенсивное таяние ледника, осадки в виде дождя, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в долине Бубисцкали, что привело к образованию селевого потока экстремального характера. Упомянутому процессу способствовали повышенный в последнее время температурный фон воздуха, интенсивное таяние ледников, вызванное изменением климата, и сопутствующие атмосферные осадки. Скальный массив и часть ледниковой массы, пришедшие в динамику, трансформировались в ледниковый селевой поток в верхней части долины. В средней и нижней части долины по обеим сторонам течение, прошедшее через русло с большой скоростью, вызвало подмыв подножий склонов и появление так называемых оползневых тел. В это время вдоль реки формировались новые оползнево-эрозионные очаги разного масштаба. Практически во всех притоках Бубисцкали. На основании анализа данных гидрологической станции (автоматического датчика учета расхода воды) на реке Чанчахи установлено, что в долине реки Бубисцкали не было длительного застоя воды ни до стихии, ни во время ее развития. Как указано в заключении, с учетом состава селевого потока, наклона долины (энергетического потенциала), морфологических условий и удаленности от зоны зачатия-активации стихийного бедствия, по предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь района коттеджей в Шови за 8-10 минут. С учетом гидроморфологических параметров долины реки Бубисцкали, проведение каких-либо капитальных защитных мероприятий в зоне формирования паводков и транзитной зоны нецелесообразно. Выводы: В документе отмечается, что специалисты Национального агентства окружающей среды продолжают дополнительные гидрометеорологические и геологические исследования в долине реки Бубисцкали, на основании которых будут разработаны рекомендации для реализации дальнейших мероприятий. Заключение было составлено на основании наблюдения за геологическими, метеорологическими и гидрологическими параметрами исторических и современных данных, в том числе дешифрированной информации спутниковых, радиолокационных и аэрофотоснимков. Трагедия на курорте Шови - поисковые работы ведутся на семи участках &gt;&gt;Также использовалась камерная обработка данных, полученных в результате полевых гидрометеорологических и геологических исследований, анализа и обобщения экспертных знаний. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/06/280982818_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_93d6b018dffe9bd3b2b42f98bdfbbae0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, новости, наука, происшествия, национальное агентство окружающей среды, оползень в шови
в мире, новости, наука, происшествия, национальное агентство окружающей среды, оползень в шови

Эксперты назвали причину трагедии в Шови – предварительное заключение

23:01 06.08.2023 (обновлено: 23:17 06.08.2023)
© AP Photo / Zurab TsertsvadzeРазрушенные мосты и дороги на месте схода оползня в Шови
Разрушенные мосты и дороги на месте схода оползня в Шови - Sputnik Грузия, 1920, 06.08.2023
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Подписаться на
НовостиTelegram
Национальное агентство окружающей среды опубликовало предварительную оценку природных явлений, развившихся в долине реки Бубисцкали, согласно которой к трагедии на курорте Шови привело совпадение сразу нескольких природных явлений
Как указано в заключении, 3 августа 2023 года произошло совпадение нескольких природных геологических и гидрометеорологических явлений – интенсивное таяние ледника, осадки в виде дождя, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в долине Бубисцкали, что привело к образованию селевого потока экстремального характера.

"На основании полевых исследований, проведенных в долине, установлено, что к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины", – говорится в заключении.

Упомянутому процессу способствовали повышенный в последнее время температурный фон воздуха, интенсивное таяние ледников, вызванное изменением климата, и сопутствующие атмосферные осадки.
Скальный массив и часть ледниковой массы, пришедшие в динамику, трансформировались в ледниковый селевой поток в верхней части долины.
В средней и нижней части долины по обеим сторонам течение, прошедшее через русло с большой скоростью, вызвало подмыв подножий склонов и появление так называемых оползневых тел.
В это время вдоль реки формировались новые оползнево-эрозионные очаги разного масштаба. Практически во всех притоках Бубисцкали.
На основании анализа данных гидрологической станции (автоматического датчика учета расхода воды) на реке Чанчахи установлено, что в долине реки Бубисцкали не было длительного застоя воды ни до стихии, ни во время ее развития.
Как указано в заключении, с учетом состава селевого потока, наклона долины (энергетического потенциала), морфологических условий и удаленности от зоны зачатия-активации стихийного бедствия, по предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь района коттеджей в Шови за 8-10 минут.
С учетом гидроморфологических параметров долины реки Бубисцкали, проведение каких-либо капитальных защитных мероприятий в зоне формирования паводков и транзитной зоны нецелесообразно.

Выводы:

1.
К западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины.
2.
При развитии природного явления не было длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали.
3.
Формирование описанного выше сложного природного явления, развившегося мгновенно 3 августа, зависело от многих факторов. Предсказать точное время формирования подобных событий во всем мире практически невозможно.
4.
С учетом гидроморфологических параметров долины реки проведение каких-либо капитальных защитных мероприятий в зоне формирования паводков и транзитной зоны в долине реки Бубисцкали нецелесообразно.
В документе отмечается, что специалисты Национального агентства окружающей среды продолжают дополнительные гидрометеорологические и геологические исследования в долине реки Бубисцкали, на основании которых будут разработаны рекомендации для реализации дальнейших мероприятий.
Заключение было составлено на основании наблюдения за геологическими, метеорологическими и гидрологическими параметрами исторических и современных данных, в том числе дешифрированной информации спутниковых, радиолокационных и аэрофотоснимков.
Трагедия на курорте Шови - поисковые работы ведутся на семи участках >>
Также использовалась камерная обработка данных, полученных в результате полевых гидрометеорологических и геологических исследований, анализа и обобщения экспертных знаний.
Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0