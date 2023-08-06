Эксперты назвали причину трагедии в Шови – предварительное заключение
23:01 06.08.2023 (обновлено: 23:17 06.08.2023)
© AP Photo / Zurab TsertsvadzeРазрушенные мосты и дороги на месте схода оползня в Шови
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Национальное агентство окружающей среды опубликовало предварительную оценку природных явлений, развившихся в долине реки Бубисцкали, согласно которой к трагедии на курорте Шови привело совпадение сразу нескольких природных явлений
Как указано в заключении, 3 августа 2023 года произошло совпадение нескольких природных геологических и гидрометеорологических явлений – интенсивное таяние ледника, осадки в виде дождя, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в долине Бубисцкали, что привело к образованию селевого потока экстремального характера.
"На основании полевых исследований, проведенных в долине, установлено, что к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины", – говорится в заключении.
Упомянутому процессу способствовали повышенный в последнее время температурный фон воздуха, интенсивное таяние ледников, вызванное изменением климата, и сопутствующие атмосферные осадки.
Скальный массив и часть ледниковой массы, пришедшие в динамику, трансформировались в ледниковый селевой поток в верхней части долины.
В средней и нижней части долины по обеим сторонам течение, прошедшее через русло с большой скоростью, вызвало подмыв подножий склонов и появление так называемых оползневых тел.
В это время вдоль реки формировались новые оползнево-эрозионные очаги разного масштаба. Практически во всех притоках Бубисцкали.
На основании анализа данных гидрологической станции (автоматического датчика учета расхода воды) на реке Чанчахи установлено, что в долине реки Бубисцкали не было длительного застоя воды ни до стихии, ни во время ее развития.
Как указано в заключении, с учетом состава селевого потока, наклона долины (энергетического потенциала), морфологических условий и удаленности от зоны зачатия-активации стихийного бедствия, по предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь района коттеджей в Шови за 8-10 минут.
С учетом гидроморфологических параметров долины реки Бубисцкали, проведение каких-либо капитальных защитных мероприятий в зоне формирования паводков и транзитной зоны нецелесообразно.
Выводы:
1.К западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины.
2.При развитии природного явления не было длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали.
3.Формирование описанного выше сложного природного явления, развившегося мгновенно 3 августа, зависело от многих факторов. Предсказать точное время формирования подобных событий во всем мире практически невозможно.
4.С учетом гидроморфологических параметров долины реки проведение каких-либо капитальных защитных мероприятий в зоне формирования паводков и транзитной зоны в долине реки Бубисцкали нецелесообразно.
В документе отмечается, что специалисты Национального агентства окружающей среды продолжают дополнительные гидрометеорологические и геологические исследования в долине реки Бубисцкали, на основании которых будут разработаны рекомендации для реализации дальнейших мероприятий.
Заключение было составлено на основании наблюдения за геологическими, метеорологическими и гидрологическими параметрами исторических и современных данных, в том числе дешифрированной информации спутниковых, радиолокационных и аэрофотоснимков.
Также использовалась камерная обработка данных, полученных в результате полевых гидрометеорологических и геологических исследований, анализа и обобщения экспертных знаний.
Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).