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https://sputnik-georgia.ru/20230806/tragediya-na-kurorte-shovi---poiskovye-raboty-vedutsya-na-semi-uchastkakh-280988103.html
Трагедия на курорте Шови – поисковые работы ведутся на семи участках
Трагедия на курорте Шови – поисковые работы ведутся на семи участках
Для выполнения дополнительных и расширенных задач на месте мобилизуются дополнительные ресурсы, заявили в департаменте 06.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-06T22:19+0400
2023-08-06T22:55+0400
грузия
происшествия
новости
оползень в шови
департамент автомобильных дорог
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ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Мобилизация техники ведется на семи участках, определенных службой по управлению чрезвычайными ситуациями, в зоне схода оползня на курорте Шови, сообщает департамент автомобильных дорог. По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 18 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. К этому времени спасатели эвакуировали более 200 человек. Ведутся поиски по 18 граждан, пропавших без вести, среди них семь детей. В Грузии 7 августа объявлено днем траура. На данный момент в зоне схода оползня мобилизовано 78 единиц тяжелой техники. Предотвратить трагедию было невозможно – премьер Грузии об оползне на курорте Шови &gt;&gt;Возле временного моста продолжаются работы по формированию русла реки и обустройству объездной дороги. Специалисты утверждают, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы. Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, говорят эксперты. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, происшествия, новости, оползень в шови, департамент автомобильных дорог
грузия, происшествия, новости, оползень в шови, департамент автомобильных дорог

Трагедия на курорте Шови – поисковые работы ведутся на семи участках

22:19 06.08.2023 (обновлено: 22:55 06.08.2023)
© Courtesy of Roads Department of GeorgiaЛиквидация последствий оползня в Шови, Грузия
Ликвидация последствий оползня в Шови, Грузия - Sputnik Грузия, 1920, 06.08.2023
© Courtesy of Roads Department of Georgia
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Для выполнения дополнительных и расширенных задач на месте мобилизуются дополнительные ресурсы, заявили в департаменте
ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Мобилизация техники ведется на семи участках, определенных службой по управлению чрезвычайными ситуациями, в зоне схода оползня на курорте Шови, сообщает департамент автомобильных дорог.
По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 18 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. К этому времени спасатели эвакуировали более 200 человек. Ведутся поиски по 18 граждан, пропавших без вести, среди них семь детей. В Грузии 7 августа объявлено днем траура.
На данный момент в зоне схода оползня мобилизовано 78 единиц тяжелой техники.
Предотвратить трагедию было невозможно – премьер Грузии об оползне на курорте Шови >>
Возле временного моста продолжаются работы по формированию русла реки и обустройству объездной дороги.

"На реке Двиора также ведутся поисковые и очистительные работы. Для выполнения дополнительных и расширенных задач на месте мобилизуются дополнительные ресурсы", – говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог.

Специалисты утверждают, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы. Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, говорят эксперты.
Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).
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