https://sputnik-georgia.ru/20230806/tragediya-na-kurorte-shovi---poiskovye-raboty-vedutsya-na-semi-uchastkakh-280988103.html

Трагедия на курорте Шови – поисковые работы ведутся на семи участках

Трагедия на курорте Шови – поисковые работы ведутся на семи участках

Для выполнения дополнительных и расширенных задач на месте мобилизуются дополнительные ресурсы, заявили в департаменте 06.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-06T22:19+0400

2023-08-06T22:19+0400

2023-08-06T22:55+0400

грузия

происшествия

новости

оползень в шови

департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Мобилизация техники ведется на семи участках, определенных службой по управлению чрезвычайными ситуациями, в зоне схода оползня на курорте Шови, сообщает департамент автомобильных дорог. По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 18 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. К этому времени спасатели эвакуировали более 200 человек. Ведутся поиски по 18 граждан, пропавших без вести, среди них семь детей. В Грузии 7 августа объявлено днем траура. На данный момент в зоне схода оползня мобилизовано 78 единиц тяжелой техники. Предотвратить трагедию было невозможно – премьер Грузии об оползне на курорте Шови >>Возле временного моста продолжаются работы по формированию русла реки и обустройству объездной дороги. Специалисты утверждают, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы. Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, говорят эксперты. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, происшествия, новости, оползень в шови, департамент автомобильных дорог