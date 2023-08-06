https://sputnik-georgia.ru/20230806/kartina-tyazhelaya---lider-gruzinskoy-mechty-o-tragedii-v-shovi-280977930.html

"Картина тяжелая" – лидер "Грузинской мечты" о трагедии в Шови

"Картина тяжелая" – лидер "Грузинской мечты" о трагедии в Шови

На месте схода оползня работает 80 единиц тяжелой техники и ведутся очень интенсивные работы, заявил депутат 06.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-06T15:31+0400

2023-08-06T15:31+0400

2023-08-06T15:51+0400

грузия

новости

происшествия

ираклий кобахидзе

грузинская мечта - демократическая грузия

оползень в шови

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ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Поисковые работы на курорте Шови продолжаются, картина по прежнему тяжелая, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе, который находится на месте трагедии в Онском районе. По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 18 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. К этому времени спасатели эвакуировали 210 человек. Ищут 17 граждан, пропавших без вести, среди них семь детей. По его словам, анализ событий лучше доверить специалистам. "У нас есть разная информация обо всем, но лучше чтобы обо всем говорили специалисты, эксперты. Найдены тела 18 человек. Что касается опознания, то несколько человек пока не идентифицированы, возможно, исходя из полученных повреждений, потребуется провести анализ ДНК, что займет некоторое время", – заявил Кобахидзе. В Грузии 7 августа объявлено днем траура. В спасательной операции в Шови принимают участие 400 спасателей и 200 военных. Кроме того, задействованы вертолеты пограничной полиции и спецтехника. Поисково-спасательная операция ведется четвертый день. Трагедия на курорте Шови – спасатели работали всю ночь >>Специалисты утверждают, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы. Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, говорят эксперты. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, оползень в шови