https://sputnik-georgia.ru/20230806/tragediya-na-kurorte-shovi--spasateli-rabotali-vsyu-noch-280971805.html

Трагедия на курорте Шови – спасатели работали всю ночь

Трагедия на курорте Шови – спасатели работали всю ночь

Специалисты утверждают, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы 06.08.2023, Sputnik Грузия

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2023-08-06T10:45+0400

грузия

новости

происшествия

шови

оползень в шови

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ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Поисково-спасательная операция на курорте Шови, где на днях сошел оползень, велась непрерывно в течение всей ночи со специальным освещением, сообщает пресс-служба МВД Грузии. По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 17 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. К этому времени спасатели эвакуировали 210 человек. Ищут 19 граждан пропавших без вести, среди них семь детей. В спасательной операции в Шови принимают участие 400 спасателей и 200 военных. Кроме того, задействованы вертолеты пограничной полиции и спецтехника. Поисково-спасательная операция ведется четвертый день. Что произошло в Шови? Эксперты представят заключение >>Специалисты утверждают, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы. Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, говорят эксперты. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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