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https://sputnik-georgia.ru/20230806/pisatelnitsa-iz-gruzii-vyshla-v-final-mezhdunarodnogo-konkursa-otkrytaya-evraziya--280958287.html
Писательница из Грузии вышла в финал международного конкурса "Открытая Евразия"
Писательница из Грузии вышла в финал международного конкурса "Открытая Евразия"
Конкурс собрал множество талантливых авторов со всего мира, отмечают организаторы 06.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-06T10:04+0400
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анастасия хатиашвили
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ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Грузинская писательница и журналистка Анастасия Хатиашвили вышла в финал международного конкурса "Открытая Евразия" – автор попала в список лучших в категории "Малая проза" с англоязычным рассказом "Мой Версаль" (My Versailles).Этот конкурс является частью международного литературного фестиваля Open Eurasian Literature Festival &amp; Book Forum, который с 2012 года успешно проводится для того, чтобы через литературу объединить различные культуры и традиции, отмечают организаторы. Роман-триллер грузинской писательницы Анастасии Хатиашвили вышел в России &gt;&gt;&gt; Главная идея фестиваля – создать платформу для диалога и обмена идеями среди писателей разных стран. В этом году форум пройдет сразу в двух местах: с 25 по 30 сентября – в Казахстане (курорт Боровое), где и пройдет объявление победителей, и с 27 по 29 октября – в Шотландии (Глазго и остров Бьют).Так, в число финалистов в категории "Малая проза", помимо Анастасии Хатиашвили из Грузии, вошли писатели из России, Украины, Беларуси, Молдовы, Казахстана, Великобритании, Франции, Италии, Норвегии, США, Канады, Израиля и других стран. Анастасия Хатиашвили – журналист, переводчица, поэтесса, автор романа "Лучшее, чего у меня нет", сборника рассказов "Грузия такая Грузия" и документальной книги о Белле Ахмадулиной "Больше, чем сны".В 2014 году вошла в лонг-лист премии "Дебют" в номинации "Малая проза" с подборкой рассказов "Завтра война". В 2020 году стала призером Международного конкурса журналистских статей "СО-Творение" Фонда "Русский Мир".Ознакомиться с отрывком рассказа Анастасии Хатиашвили "Мой Версаль" можно здесь. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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анастасия хатиашвили, грузия, новости, культура
анастасия хатиашвили, грузия, новости, культура

Писательница из Грузии вышла в финал международного конкурса "Открытая Евразия"

10:04 06.08.2023
© photo: Sputnik / Stringer Пресс-конференция: Презентация дебютного романа "Лучшее, чего у меня нет"
Пресс-конференция: Презентация дебютного романа Лучшее, чего у меня нет - Sputnik Грузия, 1920, 06.08.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Конкурс собрал множество талантливых авторов со всего мира, отмечают организаторы
ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Грузинская писательница и журналистка Анастасия Хатиашвили вышла в финал международного конкурса "Открытая Евразия" – автор попала в список лучших в категории "Малая проза" с англоязычным рассказом "Мой Версаль" (My Versailles).
Этот конкурс является частью международного литературного фестиваля Open Eurasian Literature Festival & Book Forum, который с 2012 года успешно проводится для того, чтобы через литературу объединить различные культуры и традиции, отмечают организаторы.
Роман-триллер грузинской писательницы Анастасии Хатиашвили вышел в России >>>
Главная идея фестиваля – создать платформу для диалога и обмена идеями среди писателей разных стран.
© Open Eurasian Literature Festival & Book Forum Open Eurasian Literature Festival & Book Forum 2023
Open Eurasian Literature Festival & Book Forum 2023 - Sputnik Грузия, 1920, 05.08.2023
Open Eurasian Literature Festival & Book Forum 2023
© Open Eurasian Literature Festival & Book Forum
В этом году форум пройдет сразу в двух местах: с 25 по 30 сентября – в Казахстане (курорт Боровое), где и пройдет объявление победителей, и с 27 по 29 октября – в Шотландии (Глазго и остров Бьют).

"Мы с гордостью объявляем финалистов 12-го международного конкурса "Открытая Евразия" в категории "Малая проза". В данную категорию были поданы заявки из 24 стран. Конкурс собрал множество талантливых авторов со всего мира, и выбор финалистов был непростым заданием для нашего жюри", – говорится на сайте фестиваля.

Так, в число финалистов в категории "Малая проза", помимо Анастасии Хатиашвили из Грузии, вошли писатели из России, Украины, Беларуси, Молдовы, Казахстана, Великобритании, Франции, Италии, Норвегии, США, Канады, Израиля и других стран.
© Sputnik / Alex ShlamovАнастасия Хатиашвили. Пресс-конференция: Презентация дебютного романа "Лучшее, чего у меня нет"
Анастасия Хатиашвили. Пресс-конференция: Презентация дебютного романа Лучшее, чего у меня нет - Sputnik Грузия, 1920, 05.08.2023
Анастасия Хатиашвили. Пресс-конференция: Презентация дебютного романа "Лучшее, чего у меня нет"
© Sputnik / Alex Shlamov
Анастасия Хатиашвили – журналист, переводчица, поэтесса, автор романа "Лучшее, чего у меня нет", сборника рассказов "Грузия такая Грузия" и документальной книги о Белле Ахмадулиной "Больше, чем сны".
В 2014 году вошла в лонг-лист премии "Дебют" в номинации "Малая проза" с подборкой рассказов "Завтра война". В 2020 году стала призером Международного конкурса журналистских статей "СО-Творение" Фонда "Русский Мир".
Ознакомиться с отрывком рассказа Анастасии Хатиашвили "Мой Версаль" можно здесь.
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