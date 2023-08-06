https://sputnik-georgia.ru/20230806/pisatelnitsa-iz-gruzii-vyshla-v-final-mezhdunarodnogo-konkursa-otkrytaya-evraziya--280958287.html

Писательница из Грузии вышла в финал международного конкурса "Открытая Евразия"

Писательница из Грузии вышла в финал международного конкурса "Открытая Евразия"

Конкурс собрал множество талантливых авторов со всего мира, отмечают организаторы 06.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-06T10:04+0400

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анастасия хатиашвили

грузия

новости

культура

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ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Грузинская писательница и журналистка Анастасия Хатиашвили вышла в финал международного конкурса "Открытая Евразия" – автор попала в список лучших в категории "Малая проза" с англоязычным рассказом "Мой Версаль" (My Versailles).Этот конкурс является частью международного литературного фестиваля Open Eurasian Literature Festival & Book Forum, который с 2012 года успешно проводится для того, чтобы через литературу объединить различные культуры и традиции, отмечают организаторы. Роман-триллер грузинской писательницы Анастасии Хатиашвили вышел в России >>> Главная идея фестиваля – создать платформу для диалога и обмена идеями среди писателей разных стран. В этом году форум пройдет сразу в двух местах: с 25 по 30 сентября – в Казахстане (курорт Боровое), где и пройдет объявление победителей, и с 27 по 29 октября – в Шотландии (Глазго и остров Бьют).Так, в число финалистов в категории "Малая проза", помимо Анастасии Хатиашвили из Грузии, вошли писатели из России, Украины, Беларуси, Молдовы, Казахстана, Великобритании, Франции, Италии, Норвегии, США, Канады, Израиля и других стран. Анастасия Хатиашвили – журналист, переводчица, поэтесса, автор романа "Лучшее, чего у меня нет", сборника рассказов "Грузия такая Грузия" и документальной книги о Белле Ахмадулиной "Больше, чем сны".В 2014 году вошла в лонг-лист премии "Дебют" в номинации "Малая проза" с подборкой рассказов "Завтра война". В 2020 году стала призером Международного конкурса журналистских статей "СО-Творение" Фонда "Русский Мир".Ознакомиться с отрывком рассказа Анастасии Хатиашвили "Мой Версаль" можно здесь. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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анастасия хатиашвили, грузия, новости, культура