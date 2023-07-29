https://sputnik-georgia.ru/20230729/roman-triller-gruzinskoy-pisatelnitsy-anastasii-khatiashvili-vyshel-v-rossii-280545773.html

Роман-триллер грузинской писательницы Анастасии Хатиашвили вышел в России

Роман-триллер грузинской писательницы Анастасии Хатиашвили вышел в России

История о дружбе и любви с грузинским акцентом отправляется покорять сердца русскоязычных читателей разных стран 29.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-29T23:03+0400

2023-07-29T23:03+0400

2023-07-29T23:03+0400

анастасия хатиашвили

аст

тбилиси

москва

россия

грузия

культура

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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Психологический триллер "Лучшее, чего у меня нет" грузинской писательницы и журналиста Анастасии Хатиашвили вышел в России, в издательстве АСТ."Лучшее, чего у меня нет": в Москве прошла презентация романа Анастасии Хатиашвили >>>"Это переиздание моего романа "Лучшее, чего у меня нет", впервые вышедшего в свет в Тбилиси два года назад. Теперь у него новая жизнь! В новой колоритной обложке моя любимая книга отправляется покорять сердца новых читателей разных стран!" - рассказала Хатиашвили Sputnik Грузия. Отныне роман доступен в продаже по всем городам России и СНГ. Из книжных сетей: "Читай-город", "Лабиринт", "Буквоед", Московский Дом книги, а также в электронном виде на маркетплейсах Ozon, Wildberries и Яндекс.Маркет.О чем книга "Лучшее, чего у меня нет"?Дебютный роман "Лучшее, чего у меня нет" Хатиашвили "выстрелил" в 2021 году. Книга написана на русском и впервые была издана в электронном виде на платформе издательского сервиса Ridero 16 февраля 2021 года. Роман-триллер Анастасии Хатиашвили представят в Санкт-Петербурге >>>В этом же месяце она вошла в рейтинг лучших книг февраля Ridero. В мае роман вышел в свет в печатном виде в Тбилиси."Лучшее, чего у меня нет"- это проникновенная история дружбы двух молодых людей из Грузии – Зазы Сария и Торнике Накашидзе, жизненные пути которых переплетаются в безумной гонке за любовь и понимание, нарушая все законы реальности.В книге читатели могут не просто познакомиться с реалиями и культурой современной Грузии, но и найти ответы на вопросы: как не потерять любовь, жить осознанно, ценить все, что имеешь, а не грустить по тому, что не твое.В ноябре 2021 года презентация романа "Лучшее, чего у меня нет" Хатиашвили прошла в Москве. А в конце года книга вошла в лонг-лист российской литературной премии "Электронная буква 2021" в специальной номинации "Роман взросления". В мае 2023 года роман был представлен в Санкт-Петербурге, на международном медиа-форуме "Диалог культур", и заинтересовал представителей издательства АСТ.Больше, чем книги: ТОП-5 лучших литературных новинок от авторов из Грузии в 2021 году >>>Анастасия Хатиашвили – журналист, переводчица, поэтесса, автор сборника рассказов "Грузия такая Грузия" и документальной книги о Белле Ахмадулиной "Больше, чем сны".В 2014 году вошла в лонг-лист премии "Дебют" в номинации "малая проза" с подборкой рассказов "Завтра война". В 2020 году стала призером Международного конкурса журналистских статей "СО-Творение" Фонда "Русский Мир".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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анастасия хатиашвили, аст, тбилиси, москва, россия, грузия, культура