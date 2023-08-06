https://sputnik-georgia.ru/20230806/sbornaya-gruzii-po-dzyudo-zavoevala-pervoe-zoloto-na-turnire-bolshogo-shlema-280985864.html
Сборная Грузии по дзюдо завоевала первое золото на турнире Большого шлема
Сборная Грузии по дзюдо завоевала первое золото на турнире Большого шлема
Всего сборная Грузии завоевала в Будапеште одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали 06.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-06T20:59+0400
2023-08-06T20:59+0400
2023-08-06T21:42+0400
спорт
грузия
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лука майсурадзе
лаша бекаури
будапешт
федерация дзюдо грузии
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ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Грузинский финал в весовой категории 90 кг на турнире Большого шлема по дзюдо в Будапеште завершился победой олимпийского чемпиона Лаши Бекаури. В финале Бекаури обыграл действующего чемпиона мира Луку Майсурадзе. Эта встреча стала повторением прошлогодних финалов тбилисского турнира Большого шлема и чемпионата мира. Тогда сильнее оказался Лука Майсурадзе. В последний день соревнований за бронзовые медали борются еще двое грузинских спортсменов Гела Заалишвили и Илья Суламанидзе. Трагедия на курорте Шови – расширен район спасательной операции >>Всего сборная Грузии завоевала в Будапеште одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали. В 2022 году Мастерс проходил в Иерусалиме, где сборная Грузии завоевала две золотые медали – Тато Григалашвили, Илья Суламанидзе, а также одну бронзовую медаль, которую команде принес Лука Майсурадзе. С 4 по 6 августа Будапешт принимает турнир по дзюдо Hungary Masters 2023, где спортсмены зарабатывают очки для олимпийского рейтинга, по итогам которого они попадут на Игры-2024 в Париже.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, лука майсурадзе, лаша бекаури, будапешт, федерация дзюдо грузии
спорт, грузия, новости, лука майсурадзе, лаша бекаури, будапешт, федерация дзюдо грузии
Сборная Грузии по дзюдо завоевала первое золото на турнире Большого шлема
20:59 06.08.2023 (обновлено: 21:42 06.08.2023)
Всего сборная Грузии завоевала в Будапеште одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали
ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Грузинский финал в весовой категории 90 кг на турнире Большого шлема по дзюдо в Будапеште завершился победой олимпийского чемпиона Лаши Бекаури.
В финале Бекаури обыграл действующего чемпиона мира Луку Майсурадзе.
Эта встреча стала повторением прошлогодних финалов тбилисского турнира Большого шлема и чемпионата мира. Тогда сильнее оказался Лука Майсурадзе.
В последний день соревнований за бронзовые медали борются еще двое грузинских спортсменов Гела Заалишвили и Илья Суламанидзе.
Всего сборная Грузии завоевала в Будапеште одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали.
В 2022 году Мастерс проходил в Иерусалиме, где сборная Грузии завоевала две золотые медали – Тато Григалашвили, Илья Суламанидзе, а также одну бронзовую медаль, которую команде принес Лука Майсурадзе.
С 4 по 6 августа Будапешт принимает турнир по дзюдо Hungary Masters 2023, где спортсмены зарабатывают очки для олимпийского рейтинга, по итогам которого они попадут на Игры-2024 в Париже.