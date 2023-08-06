https://sputnik-georgia.ru/20230806/sbornaya-gruzii-po-dzyudo-zavoevala-pervoe-zoloto-na-turnire-bolshogo-shlema-280985864.html

Сборная Грузии по дзюдо завоевала первое золото на турнире Большого шлема

Сборная Грузии по дзюдо завоевала первое золото на турнире Большого шлема

Всего сборная Грузии завоевала в Будапеште одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали 06.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-06T20:59+0400

2023-08-06T20:59+0400

2023-08-06T21:42+0400

спорт

грузия

новости

лука майсурадзе

лаша бекаури

будапешт

федерация дзюдо грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/1b/276137409_0:0:3053:1717_1920x0_80_0_0_7248791c5611948b285ef90e28680706.jpg

ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Грузинский финал в весовой категории 90 кг на турнире Большого шлема по дзюдо в Будапеште завершился победой олимпийского чемпиона Лаши Бекаури. В финале Бекаури обыграл действующего чемпиона мира Луку Майсурадзе. Эта встреча стала повторением прошлогодних финалов тбилисского турнира Большого шлема и чемпионата мира. Тогда сильнее оказался Лука Майсурадзе. В последний день соревнований за бронзовые медали борются еще двое грузинских спортсменов Гела Заалишвили и Илья Суламанидзе. Трагедия на курорте Шови – расширен район спасательной операции >>Всего сборная Грузии завоевала в Будапеште одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали. В 2022 году Мастерс проходил в Иерусалиме, где сборная Грузии завоевала две золотые медали – Тато Григалашвили, Илья Суламанидзе, а также одну бронзовую медаль, которую команде принес Лука Майсурадзе. С 4 по 6 августа Будапешт принимает турнир по дзюдо Hungary Masters 2023, где спортсмены зарабатывают очки для олимпийского рейтинга, по итогам которого они попадут на Игры-2024 в Париже.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

будапешт

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, лука майсурадзе, лаша бекаури, будапешт, федерация дзюдо грузии