https://sputnik-georgia.ru/20230806/tragediya-na-kurorte-shovi---rasshiren-rayon-spasatelnoy-operatsii-280981307.html

Трагедия на курорте Шови – расширен район спасательной операции

Трагедия на курорте Шови – расширен район спасательной операции

Нет необходимости участия добровольцев в поисково-спасательной операции, заявил глава Службы ЧС 06.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-06T19:48+0400

2023-08-06T19:48+0400

2023-08-06T20:03+0400

новости

происшествия

грузия

служба по управлению чрезвычайными ситуациями

оползень в шови

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ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Спасатели расширили район проведения поисково-спасательных работ на горном курорте Шови в Раче, где несколько дней назад сошел оползень, заявил глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили. По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 18 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. К этому времени спасатели эвакуировали более 200 человек. Ведутся поиски по 18 граждан, пропавших без вести, среди них семь детей. В Грузии 7 августа объявлено днем траура. Спасатели ведут работы на территории в десять километров. На данном этапе спасатели проводят поисковые работы на берегу реки. Трагедия на курорте в Шови – среди обнаруженных тел есть несовершеннолетние >>По словам Мгебришвили, в Онском районе в зоне стихийного бедствия мобилизованы все госведомства как с живой силой, так и со специальной техникой. По его словам, в рамках поисково-спасательной операции в воскресенье было обнаружено тело подростка. По словам Мгебришвили, нет необходимости участия добровольцев в поисково-спасательной операции. Специалисты утверждают, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы. Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, говорят эксперты. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, происшествия, грузия, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, оползень в шови