https://sputnik-georgia.ru/20230806/tragediya-na-kurorte-v-shovi---sredi-obnaruzhennykh-tel-est-nesovershennoletnie-280979322.html

Трагедия на курорте в Шови – среди обнаруженных тел есть несовершеннолетние

Трагедия на курорте в Шови – среди обнаруженных тел есть несовершеннолетние

Для передвижения открыт пешеходный мост и мобилизовано около 100 единиц тяжелой техники, заявил министр 06.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-06T16:26+0400

2023-08-06T16:26+0400

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грузия

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шови

рача

джуаншер бурчуладзе

оползень в шови

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ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Среди тел погибших, обнаруженных на курорте Шови, где несколько дней назад сошел оползень, несколько несовершеннолетних, заявил министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе. По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 18 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. К этому времени спасатели эвакуировали более 200 человек. Ведутся поиски 17 граждан, пропавших без вести, среди них семь детей. По его словам, для передвижения открыт пешеходный мост и мобилизовано около 100 единиц тяжелой техники. "Мы открыли пешеходный мост для того, чтобы передвигаться по илистой почве. В случае необходимости мы привезем еще подобные мосты и раскроем их. Здесь мобилизовано и работает около 100 единиц тяжелой техники", – заявил Бурчуладзе. "Картина тяжелая" – лидер "Грузинской мечты" о трагедии в Шови >>Специалисты утверждают, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы. Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, говорят эксперты. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, шови, рача, джуаншер бурчуладзе, оползень в шови