https://sputnik-georgia.ru/20230807/aktivnye-poiskovye-raboty-vedutsya-v-shovi-uzhe-pyatyy-den-281013099.html

Активные поисковые работы ведутся в Шови уже пятый день

Активные поисковые работы ведутся в Шови уже пятый день

На данный момент мобилизовано более 100 единиц спецтехники, из них 86 единиц тяжелой техники задействованы в поисковых работах в восьми приоритетных точках... 07.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-07T21:28+0400

2023-08-07T21:28+0400

2023-08-07T21:28+0400

грузия

новости

общество

ираклий карселадзе

национальное агентство окружающей среды

шови

оползень в шови

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ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Сто единиц спецтехники продолжают работать в зоне схода оползня на курорте Шови уже пятый день, из них 86 единиц задействованы в поисковых работах в восьми приоритетных точках, заявил министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Ираклий Карселадзе. По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 18 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. Спасатели эвакуировали 210 человек. Ведутся поиски 18, по другим данным – 16 человек, в том числе семерых детей. По его словам, тяжелая техника распределяется по приоритетным направлениям, определенным совместно со службой управления чрезвычайными ситуациями, и работа ведется под непосредственным руководством и контролем ЧС. Как отметил министр, вчера одной из первоочередных задач было строительство дороги в направлении кислых вод и пересечении фона реки, что вчера было достигнуто. "Нужно упомянуть об очень тяжелых условиях работы, которые вытекают из состава самой массы. Земля с трудом поддается обработке. Из-за большого ареала место разбито на приоритеты, например, восстановление верхнего моста было крайне критично, ведь тогда можно было бы переместить технику в эпицентр", – заявил Карселадзе. Кроме того, ставилась задача прорезать альтернативную дорогу, позволяющую подъехать к периметру зоны стихии, что и было выполнено. Как подчеркнул министр, работа продолжается, и на месте мобилизуются дополнительные ресурсы для выполнения дополнительных расширенных задач. Все мы видели, с насколько трагичными, тяжелыми и очень сложными условиями имеем дело, подчеркнул министр. Причины схода оползня в Шови Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды. Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в долине Бубисцкали. По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины. Эксперты назвали причину трагедии в Шови – предварительное заключение>>При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали не было. Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. Ранее специалисты заявили, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы. По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь района коттеджей в Шови, где находились люди, за 8-10 минут. Заключение было составлено на основании нескольких параметров, в том числе при помощи наблюдения за геологическими, метеорологическими и гидрологическими параметрами исторических и современных данных. Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, ранее заявили эксперты. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, ираклий карселадзе, национальное агентство окружающей среды, шови, оползень в шови