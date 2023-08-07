https://sputnik-georgia.ru/20230807/deti-kaladze-pokinuli-kurort-shovi-primerno-za-chas-do-razrushitelnogo-opolznya-281005059.html
Дети Каладзе покинули курорт Шови примерно за час до разрушительного оползня – видео
Дети Каладзе покинули курорт Шови примерно за час до разрушительного оползня – видео
Каху Каладзе обвинили в том, что он вывез свою семью из Шови на государственном вертолете 07.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-07T15:41+0400
2023-08-07T15:41+0400
2023-08-07T16:31+0400
грузия
новости
шови
каха каладзе
национальное агентство окружающей среды
происшествия
оползень в шови
рача-лечхуми и квемо сванети
рача
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ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Семья мэра Тбилиси Кахи Каладзе на автомобилях покинула гостиницу "Сансет Шови", которая оказалась в эпицентре стихийного бедствия, приблизительно за час до инцидента, видеозапись распространила телекомпания "Имеди" в ответ на критику в адрес градоначальника.Некоторые представители оппозиции обвинили Каладзе в том, что он использовал государственный вертолет для того, чтобы вывезти членов семьи из Шови (регион Рача-Лечхуми – Квемо Сванети), а также в том, что он заранее знал о существующей угрозе, однако никого не предупредил об этом. Каладзе считает, что те, кто распространяет подобную информацию, пытаются агрессивно настроить людей против него и его семьи. Мэр Тбилиси назвал большими злом и ложью распространение подобной информации без предварительной проверки. Каладзе отметил, что к нему обратилась телекомпания "Имеди" с просьбой разрешить им получить видеозапись из гостиницы "Сансет Шови", подтверждающую, что его дети покинули территорию на машинах, а не на вертолете. По словам Каладзе, такое зло разрушает общество и будущее. По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 18 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. Спасатели эвакуировали 210 человек. Ведутся поиски 16 человек, в том числе семерых детей. Понедельник, 7 августа, по решению властей в Грузии объявлен днем траура. В спасательной операции в Шови принимают участие 400 спасателей и 200 военных, а также 178 единиц спецтехники. Кроме того, задействованы вертолеты пограничной полиции. Причины схода оползня в Шови Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды. Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в долине Бубисцкали. Семья Каладзе покинула Шови незадолго до оползня – мэру Тбилиси пришлось оправдываться>>По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины. При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали не было. Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. Ранее специалисты заявили, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы. По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь района коттеджей в Шови, где находились люди, за 8-10 минут. Эксперты назвали причину трагедии в Шови – предварительное заключение>>Заключение было составлено на основании нескольких параметров, в том числе при помощи наблюдения за геологическими, метеорологическими и гидрологическими параметрами исторических и современных данных. Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, ранее заявили эксперты. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, шови, каха каладзе, национальное агентство окружающей среды, происшествия, оползень в шови, рача-лечхуми и квемо сванети, рача
Дети Каладзе покинули курорт Шови примерно за час до разрушительного оползня – видео
15:41 07.08.2023 (обновлено: 16:31 07.08.2023)
Каху Каладзе обвинили в том, что он вывез свою семью из Шови на государственном вертолете
ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Семья мэра Тбилиси Кахи Каладзе на автомобилях покинула гостиницу "Сансет Шови", которая оказалась в эпицентре стихийного бедствия, приблизительно за час до инцидента, видеозапись распространила телекомпания "Имеди" в ответ на критику в адрес градоначальника.
Некоторые представители оппозиции обвинили Каладзе в том, что он использовал государственный вертолет для того, чтобы вывезти членов семьи из Шови (регион Рача-Лечхуми – Квемо Сванети), а также в том, что он заранее знал о существующей угрозе, однако никого не предупредил об этом.
"Не могу себе представить, что есть человек, который мог бы это сделать. Не имеет значения, у кого какие политические взгляды, но очень тяжело, когда вы все это делаете целенаправленно и для того, чтобы очернить напрямую меня", – заявил Каладзе.
Каладзе считает, что те, кто распространяет подобную информацию, пытаются агрессивно настроить людей против него и его семьи.
Мэр Тбилиси назвал большими злом и ложью распространение подобной информации без предварительной проверки.
Каладзе отметил, что к нему обратилась телекомпания "Имеди" с просьбой разрешить им получить видеозапись из гостиницы "Сансет Шови", подтверждающую, что его дети покинули территорию на машинах, а не на вертолете.
"Конечно, я дал разрешение, и общество само увидело все своими глазами и то, на что могут пойти некоторые СМИ, политики или политические активисты", – отметил Каладзе.
По словам Каладзе, такое зло разрушает общество и будущее.
По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 18 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. Спасатели эвакуировали 210 человек. Ведутся поиски 16 человек, в том числе семерых детей.
Понедельник, 7 августа, по решению властей в Грузии объявлен днем траура.
В спасательной операции в Шови принимают участие 400 спасателей и 200 военных, а также 178 единиц спецтехники. Кроме того, задействованы вертолеты пограничной полиции.
Причины схода оползня в Шови
Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды.
Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в долине Бубисцкали.
По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины.
При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали не было.
Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. Ранее специалисты заявили, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы.
По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь района коттеджей в Шови, где находились люди, за 8-10 минут.
Заключение было составлено на основании нескольких параметров, в том числе при помощи наблюдения за геологическими, метеорологическими и гидрологическими параметрами исторических и современных данных.
Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, ранее заявили эксперты.
Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).