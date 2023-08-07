https://sputnik-georgia.ru/20230807/eksperty-prodolzhayut-vyyasnyat-prichiny-skhoda-opolznya-na-gornom-kurorte-shovi-281011141.html

Эксперты продолжают выяснять причины схода оползня на горном курорте Шови

Эксперты продолжают выяснять причины схода оползня на горном курорте Шови

В предварительном заключении подробно описывается процесс, который специалисты увидели непосредственно прибыв на место трагедии, заявил министр 07.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-07T19:54+0400

2023-08-07T19:54+0400

2023-08-07T19:54+0400

грузия

новости

происшествия

отар шамугия

национальное агентство окружающей среды

шови

оползень в шови

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ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Специалисты продолжат детальное изучение обстоятельств, повлекших за собой сход оползня на горном курорте Шови, вскоре появятся более точные данные, заявил министр охраны окружающей среды Отар Шамугия. По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 18 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. Спасатели эвакуировали 210 человек. Ведутся поиски 18, по другим данным – 16 человек, в том числе семерых детей. По его словам, гидрологическая станция на реке Чанчахи, которая фиксирует информацию 24 часа в сутки, не зафиксировала никаких изменений в реке до стихийного бедствия, а в момент стихии зафиксировано внезапное увеличение уровня воды. "На реке установлена гидрологическая станция, которая фиксирует информацию на постоянной основе, 24 часа в сутки, и на этой станции не фиксируется никаких изменений в реке до стихийного бедствия. В момент стихийного бедствия фиксируется внезапное повышение уровня воды", – заявил Шамугия. По его словам, в предварительном заключении подробно описывается процесс, который специалисты увидели непосредственно прибыв на место трагедии. "Еще раз скажу, что произошел обвал скального массива, обрушившегося на ледник, он рухнул, отсюда и начался процесс. Как предполагают наши специалисты, под ледником была скопившаяся вода, которая стекала вместе с этой массой, а затем присоединялась к ней, эта масса вызвала оползневые процессы на реке", – заявил Шамугия. Причины схода оползня в Шови Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды. Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в долине Бубисцкали. По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины. Эксперты назвали причину трагедии в Шови – предварительное заключение>>При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали не было. Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. Ранее специалисты заявили, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы. По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь района коттеджей в Шови, где находились люди, за 8-10 минут. Заключение было составлено на основании нескольких параметров, в том числе при помощи наблюдения за геологическими, метеорологическими и гидрологическими параметрами исторических и современных данных. Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, ранее заявили эксперты. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, отар шамугия , национальное агентство окружающей среды, шови, оползень в шови