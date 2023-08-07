https://sputnik-georgia.ru/20230807/eto-bolshoe-ispytanie-dlya-vsey-strany---premer-o-tragedii-v-gorakh-gruzii-281002751.html

Это большое испытание для всей страны – премьер о трагедии в горах Грузии

Это большое испытание для всей страны – премьер о трагедии в горах Грузии

Сход оползня в Шови унес жизни 18 человек, среди погибших и пропавших без вести есть дети 07.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-07T14:43+0400

2023-08-07T14:43+0400

2023-08-07T14:53+0400

грузия

новости

шови

ираклий гарибашвили

ираклий карселадзе

национальное агентство окружающей среды

оползень в шови

рача

рача-лечхуми и квемо сванети

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ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Трагедия на курорте Шови (регион Рача-Лечхуми), потрясшая всю Грузию, является огромным испытанием для всей страны, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства. Члены кабинета министров почтили память погибших минутой молчания. По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 18 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. Спасатели эвакуировали 210 человек. Ведутся поиски 18 человек, в том числе семерых детей. По словам премьера, для проведения поисково-спасательных мероприятий правительство было включено и мобилизовано с первых же минут. Как отметил Гарибашвили, министр инфраструктуры и регионального развития Грузии Ираклий Карселадзе лично руководил этими работами, и все министры были мобилизованы на месте.Понедельник, 7 августа, по решению властей в Грузии объявлен днем траура. В спасательной операции в Шови принимают участие 400 спасателей и 200 военных, а также 178 единиц спецтехники. Кроме того, задействованы вертолеты пограничной полиции. Причины схода оползня в Шови Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды. Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в долине Бубисцкали. Эксперты назвали причину трагедии в Шови – предварительное заключение>>По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины. При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали не было. Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. Ранее специалисты заявили, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы. По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь района коттеджей в Шови, где находились люди, за 8-10 минут. Заключение было составлено на основании нескольких параметров, в том числе при помощи наблюдения за геологическими, метеорологическими и гидрологическими параметрами исторических и современных данных. Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, ранее заявили эксперты. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, шови, ираклий гарибашвили, ираклий карселадзе, национальное агентство окружающей среды, оползень в шови, рача, рача-лечхуми и квемо сванети