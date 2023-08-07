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Грузия попала в пятую корзину при жеребьевке отбора на Евробаскет-2025
Грузия попала в пятую корзину при жеребьевке отбора на Евробаскет-2025
Сборная Грузии встретится с командами из первой корзины, четвертой и восьмой 07.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-07T22:26+0400
2023-08-07T22:26+0400
2023-08-07T23:03+0400
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ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу перед жеребьевкой квалификационного этапа чемпионата Европы по баскетболу 2025 попала в пятую корзину вместе с командами Бельгии, Израиля, Боснии и Герцеговины. Во вторник, 8 августа, в 13:30 по тбилисскому времени состоится жеребьевка квалификационного этапа чемпионата Европы по баскетболу 2025 года, в ходе которого команды 32 стран будут разделены на восемь групп. Известно, что сборная Грузии встретится с командами из первой корзины, четвертой и восьмой. Баскетболисты сборной Грузии уступили Латвии в товарищеском матче >>Квалификационный этап чемпионата Европы 2025 года пройдет в три окна. Первое окно пройдет с 19 по 27 февраля 2024 года, второе – с 18 по 26 ноября 2024 года, а третье – с 17 по 25 февраля 2025 года. Команды сыграют по две игры в каждом окне. Три команды, занявшие первые места в каждой группе, за исключением групп, в которые входят сохозяева Евробаскета 2025 (Кипр, Финляндия, Польша и Латвия), выйдут в финальный раунд. Чемпионат континента по баскетболу стартует 27 августа 2025 года и завершится 15 сентября. Матчи Евробаскета-2025 примут Латвия, Кипр, Финляндия и Польша. Каждая из стран примет матчи по одной из четырех групп Евробаскета-2025. Финальная стадия турнира пройдет только в Латвии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, чемпионат европы по баскетболу, баскетбол, новости грузинского баскетбола, сборная грузии по баскетболу
спорт, новости, грузия, чемпионат европы по баскетболу, баскетбол, новости грузинского баскетбола, сборная грузии по баскетболу
Грузия попала в пятую корзину при жеребьевке отбора на Евробаскет-2025
22:26 07.08.2023 (обновлено: 23:03 07.08.2023)
Сборная Грузии встретится с командами из первой корзины, четвертой и восьмой
ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу перед жеребьевкой квалификационного этапа чемпионата Европы по баскетболу 2025 попала в пятую корзину вместе с командами Бельгии, Израиля, Боснии и Герцеговины.
Во вторник, 8 августа, в 13:30 по тбилисскому времени состоится жеребьевка квалификационного этапа чемпионата Европы по баскетболу 2025 года, в ходе которого команды 32 стран будут разделены на восемь групп.
Известно, что сборная Грузии встретится с командами из первой корзины, четвертой и восьмой.
Квалификационный этап чемпионата Европы 2025 года пройдет в три окна. Первое окно пройдет с 19 по 27 февраля 2024 года, второе – с 18 по 26 ноября 2024 года, а третье – с 17 по 25 февраля 2025 года. Команды сыграют по две игры в каждом окне.
Три команды, занявшие первые места в каждой группе, за исключением групп, в которые входят сохозяева Евробаскета 2025 (Кипр, Финляндия, Польша и Латвия), выйдут в финальный раунд.
Чемпионат континента по баскетболу стартует 27 августа 2025 года и завершится 15 сентября. Матчи Евробаскета-2025 примут Латвия, Кипр, Финляндия и Польша. Каждая из стран примет матчи по одной из четырех групп Евробаскета-2025. Финальная стадия турнира пройдет только в Латвии.