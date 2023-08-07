https://sputnik-georgia.ru/20230807/gruziya-popala-v-pyatuyu-korzinu-pri-zherebevke-otbora-na-evrobasket-2025-281014767.html

Грузия попала в пятую корзину при жеребьевке отбора на Евробаскет-2025

Грузия попала в пятую корзину при жеребьевке отбора на Евробаскет-2025

Сборная Грузии встретится с командами из первой корзины, четвертой и восьмой 07.08.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу перед жеребьевкой квалификационного этапа чемпионата Европы по баскетболу 2025 попала в пятую корзину вместе с командами Бельгии, Израиля, Боснии и Герцеговины. Во вторник, 8 августа, в 13:30 по тбилисскому времени состоится жеребьевка квалификационного этапа чемпионата Европы по баскетболу 2025 года, в ходе которого команды 32 стран будут разделены на восемь групп. Известно, что сборная Грузии встретится с командами из первой корзины, четвертой и восьмой. Баскетболисты сборной Грузии уступили Латвии в товарищеском матче >>Квалификационный этап чемпионата Европы 2025 года пройдет в три окна. Первое окно пройдет с 19 по 27 февраля 2024 года, второе – с 18 по 26 ноября 2024 года, а третье – с 17 по 25 февраля 2025 года. Команды сыграют по две игры в каждом окне. Три команды, занявшие первые места в каждой группе, за исключением групп, в которые входят сохозяева Евробаскета 2025 (Кипр, Финляндия, Польша и Латвия), выйдут в финальный раунд. Чемпионат континента по баскетболу стартует 27 августа 2025 года и завершится 15 сентября. Матчи Евробаскета-2025 примут Латвия, Кипр, Финляндия и Польша. Каждая из стран примет матчи по одной из четырех групп Евробаскета-2025. Финальная стадия турнира пройдет только в Латвии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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