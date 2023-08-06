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Баскетболисты сборной Грузии уступили Латвии в товарищеском матче

Баскетболисты сборной Грузии уступили Латвии в товарищеском матче

На пути в Японию команда Илиаса Зуроса провела три товарищеские игры и все проиграла 06.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-06T12:38+0400

2023-08-06T12:38+0400

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ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу провела очередной товарищеский матч в рамках подготовительного этапа перед чемпионатом мира и проиграла команде Латвии в Риге со счетом 57:82. На пути в Японию команда Илиаса Зуроса уже провела две товарищеские игры. В Италии грузинская команда проиграла Египту – 76:81, а в Каунасе (Литва) – 102:104. Матч в Риге начался с преимущества сборной Грузии. Активность одного из ветеранов команды Георгия Шермадини в первой четверти принесла команде восемь очков. Сборная Грузии по баскетболу уступила Литве на последней секунде >>Во второй четверти в атаке со стороны сборной Грузии активно действовал капитан Торнике Шенгелия. Схема команды Илиаса Зуроса в нападении во многом основывалась на индивидуальном мастерстве капитана. Латыши начали третью четверть матча с преимуществом в семь очков. Всего в третьей четверти сборная Грузии набрала лишь 10 очков, тогда как соперник набрал 20 очков и ушел на перерыв перед последней четвертью с преимуществом в 17 очков. В итоге команда Илиаса Зуроса проиграла с разницей в 25 очков. До начала чемпионата мира грузинские баскетболисты сыграют с Австралией >>Лучшим игроком в сборной Грузии с 14 очками и 7 подборами стал Георгий Шермадини, у Торнике Шенгелия 11 очков. Расписание встреч сборной Грузии перед чемпионатом мира: Грузия сыграет на ЧМ в группе F вместе со Словенией, Кабо-Верде и Венесуэлой. Чемпионат мира пройдет в нескольких странах: Филиппинах, Японии и Индонезии с 25 августа по 10 сентября 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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