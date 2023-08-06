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Баскетболисты сборной Грузии уступили Латвии в товарищеском матче
Баскетболисты сборной Грузии уступили Латвии в товарищеском матче
На пути в Японию команда Илиаса Зуроса провела три товарищеские игры и все проиграла 06.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-06T12:38+0400
2023-08-06T12:38+0400
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ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу провела очередной товарищеский матч в рамках подготовительного этапа перед чемпионатом мира и проиграла команде Латвии в Риге со счетом 57:82. На пути в Японию команда Илиаса Зуроса уже провела две товарищеские игры. В Италии грузинская команда проиграла Египту – 76:81, а в Каунасе (Литва) – 102:104. Матч в Риге начался с преимущества сборной Грузии. Активность одного из ветеранов команды Георгия Шермадини в первой четверти принесла команде восемь очков. Сборная Грузии по баскетболу уступила Литве на последней секунде >>Во второй четверти в атаке со стороны сборной Грузии активно действовал капитан Торнике Шенгелия. Схема команды Илиаса Зуроса в нападении во многом основывалась на индивидуальном мастерстве капитана. Латыши начали третью четверть матча с преимуществом в семь очков. Всего в третьей четверти сборная Грузии набрала лишь 10 очков, тогда как соперник набрал 20 очков и ушел на перерыв перед последней четвертью с преимуществом в 17 очков. В итоге команда Илиаса Зуроса проиграла с разницей в 25 очков. До начала чемпионата мира грузинские баскетболисты сыграют с Австралией >>Лучшим игроком в сборной Грузии с 14 очками и 7 подборами стал Георгий Шермадини, у Торнике Шенгелия 11 очков. Расписание встреч сборной Грузии перед чемпионатом мира: Грузия сыграет на ЧМ в группе F вместе со Словенией, Кабо-Верде и Венесуэлой. Чемпионат мира пройдет в нескольких странах: Филиппинах, Японии и Индонезии с 25 августа по 10 сентября 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, георгий шермадини, торнике шенгелия, латвия, баскетбол, новости грузинского баскетбола, чемпионат мира по баскетболу, сборная грузии по баскетболу
спорт, грузия, новости, георгий шермадини, торнике шенгелия, латвия, баскетбол, новости грузинского баскетбола, чемпионат мира по баскетболу, сборная грузии по баскетболу
Баскетболисты сборной Грузии уступили Латвии в товарищеском матче
12:38 06.08.2023 (обновлено: 15:49 06.08.2023)
На пути в Японию команда Илиаса Зуроса провела три товарищеские игры и все проиграла
ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу провела очередной товарищеский матч в рамках подготовительного этапа перед чемпионатом мира и проиграла команде Латвии в Риге со счетом 57:82.
На пути в Японию команда Илиаса Зуроса уже провела две товарищеские игры. В Италии грузинская команда проиграла Египту – 76:81, а в Каунасе (Литва) – 102:104.
Матч в Риге начался с преимущества сборной Грузии. Активность одного из ветеранов команды Георгия Шермадини в первой четверти принесла команде восемь очков.
Во второй четверти в атаке со стороны сборной Грузии активно действовал капитан Торнике Шенгелия. Схема команды Илиаса Зуроса в нападении во многом основывалась на индивидуальном мастерстве капитана.
Латыши начали третью четверть матча с преимуществом в семь очков. Всего в третьей четверти сборная Грузии набрала лишь 10 очков, тогда как соперник набрал 20 очков и ушел на перерыв перед последней четвертью с преимуществом в 17 очков.
В итоге команда Илиаса Зуроса проиграла с разницей в 25 очков.
Лучшим игроком в сборной Грузии с 14 очками и 7 подборами стал Георгий Шермадини, у Торнике Шенгелия 11 очков.
Расписание встреч сборной Грузии перед чемпионатом мира:
12 августа (Тбилиси) Грузия - Иордания
13 августа (Тбилиси) Грузия - Иран/Черногория
14 августа (Тбилиси) Грузия - Иран
22 августа ( Окинава) Грузия - Австралия.
Грузия сыграет на ЧМ в группе F вместе со Словенией, Кабо-Верде и Венесуэлой.
Чемпионат мира пройдет в нескольких странах: Филиппинах, Японии и Индонезии с 25 августа по 10 сентября 2023 года.