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Когда Грузия получит новые спасательные вертолеты – ответ главы ЧС
Когда Грузия получит новые спасательные вертолеты – ответ главы ЧС
Вертолеты, заказанные Грузией у французской компании, находятся в процессе изготовления, заявил депутат 07.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-07T23:35+0400
2023-08-07T23:35+0400
2023-08-07T23:55+0400
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новости
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служба по управлению чрезвычайными ситуациями
вертолеты
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оползень в шови
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ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Грузия получит новый спасательный вертолет в декабре, заявил глава службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили. Вопрос спасательных вертолетов стал актуальным в Грузии после схода оползня на горном курорте в Шови, где погибли по меньшей мере 18 человек. Народный защитник Грузии в заявлении, сделанном после трагедии, подчеркнул, что в очередной раз стала очевидна нехватка технических средств, необходимых для преодоления такой кризисной ситуации. Кроме того, по словам главы Службы ЧС, все мероприятия, которые должны были быть выполнены вертолетом при эвакуации людей из Шови, исполнены на 100%. Как ранее заявил председатель комитета парламента по обороне и безопасности Ираклий Берая, вертолеты, заказанные Грузией у французской компании, находятся в процессе изготовления. По условиям контракта первый вертолет будет поставлен через 17 месяцев с момента подписания контракта, а второй и третий – через 18 и 19 месяцев соответственно. Общая стоимость вертолетов составит 26,5 миллиона евро. Необходимости Грузии обращаться к другим странам за помощью не было – министр >>О том, что Грузия планирует закупить три новых вертолета H145 у французской компании Airbus Helicopters, стало известно в 2022 году, после того как 29 июля в окрестностях горного курорта Гудаури в результате крушения вертолета, принадлежащего МВД Грузии, погибли все восемь человек, находившиеся на борту. Вертолет направлялся в Гудаури для спасения двух человек, которые застряли на скале после полета на параплане.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, вертолеты, шови, оползень в шови
грузия, новости, политика, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, вертолеты, шови, оползень в шови
Когда Грузия получит новые спасательные вертолеты – ответ главы ЧС
23:35 07.08.2023 (обновлено: 23:55 07.08.2023)
Вертолеты, заказанные Грузией у французской компании, находятся в процессе изготовления, заявил депутат
ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Грузия получит новый спасательный вертолет в декабре, заявил глава службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили.
Вопрос спасательных вертолетов стал актуальным в Грузии после схода оползня на горном курорте в Шови, где погибли по меньшей мере 18 человек. Народный защитник Грузии в заявлении, сделанном после трагедии, подчеркнул, что в очередной раз стала очевидна нехватка технических средств, необходимых для преодоления такой кризисной ситуации.
"По тем вертолетам, процедуры закупки которых уже начались, путем активного общения с компанией-поставщиком и страной уже приняты решения, и удастся поставить один новый вертолет в конце года примерно в декабре", – заявил Мгебришвили.
Кроме того, по словам главы Службы ЧС, все мероприятия, которые должны были быть выполнены вертолетом при эвакуации людей из Шови, исполнены на 100%.
Как ранее заявил председатель комитета парламента по обороне и безопасности Ираклий Берая, вертолеты, заказанные Грузией у французской компании, находятся в процессе изготовления.
По условиям контракта первый вертолет будет поставлен через 17 месяцев с момента подписания контракта, а второй и третий – через 18 и 19 месяцев соответственно. Общая стоимость вертолетов составит 26,5 миллиона евро.
О том, что Грузия планирует закупить три новых вертолета H145 у французской компании Airbus Helicopters, стало известно в 2022 году, после того как 29 июля в окрестностях горного курорта Гудаури в результате крушения вертолета, принадлежащего МВД Грузии, погибли все восемь человек, находившиеся на борту.
Вертолет направлялся в Гудаури для спасения двух человек, которые застряли на скале после полета на параплане.